Будущее Таицкого культурно-досугового центра обсудили на уровне Ленобласти
На еженедельном совещании вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский и председатель областного комитета по строительству Егор Никитенко обсудили проблему завершения строительства культурно-досугового центра в посёлке Тайцы.
Здание культурно-досугового центра на ул. Санаторской было построено в 2013 году. В 2021-м началось строительство II очереди - двух крыльев здания, соединенных с основной частью галереей. По плану работы должны были завершиться в IV квартале 2023 года.
Однако они до сих пор не закончены. Как отметили в комитете, прежние подрядчики неоднократно срывали сроки работ. Контракт с ними расторгнут, начата претензионная работа.
В настоящее время областной комитет по строительству прорабатывает подбор новых исполнителей, чтобы вернуть объект в работу.
По информации комитета по строительству Ленинградской области
