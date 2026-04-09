Будущее Таицкого культурно-досугового центра обсудили на уровне Ленобласти

Здание культурно-досугового центра на ул. Санаторской было построено в 2013 году. В 2021-м началось строительство II очереди - двух крыльев здания, соединенных с основной частью галереей. По плану работы должны были завершиться в IV квартале 2023 года.

Однако они до сих пор не закончены. Как отметили в комитете, прежние подрядчики неоднократно срывали сроки работ. Контракт с ними расторгнут, начата претензионная работа.

В настоящее время областной комитет по строительству прорабатывает подбор новых исполнителей, чтобы вернуть объект в работу.

По информации комитета по строительству Ленинградской области