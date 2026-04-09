«Гатчинские ассамблеи» – 2026: праздник танцевального искусства

Фестиваль-конкурс «Гатчинские ассамблеи» снова стал замечательным праздником для тех, кто причастен к танцу – этому великому дару людям от одной из девяти муз, Терпсихоры. На протяжении двух дней талантливые артисты – от самых юных до опытных танцоров – дарили зрителям, организаторам и членам жюри свои эмоции, истории, душу и мастерство.

Новое пространство – новые впечатления

Напомним, «Гатчинские ассамблеи» – авторский проект руководителя гатчинского танцевально-спортивного клуба «Эльдорадо», танцора международного класса, обладателя звания «Звезда культуры» Натальи Седовой. Проект был реализован при поддержке Гатчинского Дома культуры и лично его директора Сергея Александровича Фикса.

Первый фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи» состоялся в 2014 году, в рамках государственной целевой программы по развитию культуры в Северо-Западном регионе. Начавшись на муниципальном уровне, «Гатчинские ассамблеи» уже на следующий год получили международный статус, став одним из самых масштабных танцевальных фестивалей в Ленинградской области и Северо-Западном федеральном округе. Гатчинский фестиваль-конкурс остается востребованным в российском танцевальном сообществе, из года в год собирая более тысячи танцоров и десятки коллективов Ленинградской области, Санкт-Петербурга и других регионов России и ближнего зарубежья.

В 2026 году на «Гатчинских ассамблеях» выступило около 1200 участников из более чем сорока коллективов, приехавших из тридцати населенных пунктов Ленинградской области, Карелии, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

В этом году «Гатчинские ассамблеи» освоили новую творческую площадку – большую сцену гостеприимного фестивального центра «Лидер», что придало новый импульс празднику танцевального творчества.

- Предыдущие одиннадцать лет мы проводили фестиваль в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» в Гатчине, – напомнила Наталья Николаевна. – Новая площадка стала для нас, пожалуй, главным впечатлением нынешнего конкурса. Конечно, у фестиваля, который проводится в открытом пространстве, есть свое неповторимое лицо, своя изюминка. С другой стороны, мы нисколько не потеряли в связи со сменой площадки. Здесь, в Новом Свете, нас встретила очень гостеприимная и добросердечная атмосфера. Замечательное руководство, прекрасные сотрудники – у нас получилось отличное взаимодействие. Всем участникам и организаторам фестиваля было здесь очень комфортно.

Конкурс, конкурс!

Конкурсная программа двух фестивальных дней была невероятно насыщенной, охватив практически весь спектр современного хореографического искусства. В разных номинациях были представлены основные жанры хореографии: эстрадный танец, народная стилизация, бальный танец, современная хореография и даже ансамбли барабанщиц. Возрастной диапазон участников – от четырех лет и до бесконечности.

Участников конкурса оценивало высокопрофессиональное жюри, члены которого славятся как настоящие легенды хореографического искусства, причем не только регионального, но и мирового уровня. По традиции каждый член жюри представлял отдельный жанр хореографии.

Конкурсные выступления первого дня фестиваля оценивали заслуженный работник культуры Российской Федерации, доцент кафедры хореографии Санкт-Петербургского института культуры, педагог, хореограф Зара Лянгольф; заслуженный работник культуры России, ведущий специалист по хореографии Санкт-Петербургского Дома народного творчества Наталия Мухина; судья высшей всероссийской категории в танцевальном спорте, кавалер Золотой медали ордена «За честь и благородство» Валерий Матвеев; старший преподаватель кафедры хореографии Санкт-Петербургского института культуры, педагог-балетмейстер Екатерина Соколова.

В состав жюри второго конкурсного дня вошли Валерий Матвеев, заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель известного хореографического коллектива «Россияночка» Александр Носихин, специалист по современной хореографии Ольга Лабовкина, хореограф и педагог международного уровня Дмитрий Киман.

После каждого этапа выступлений в центре «Лидер» проходили традиционные круглые столы, на которых руководители коллективов общались со звездными профессионалами, обсуждая конкурсные номера и получая ценные рекомендации.

В первый день фестиваля на сцене выступали начинающие танцоры. Во второй день развернулась основная борьба за главные призы, включая и специальные награды от жюри. По итогам конкурсных выступлений каждый участник фестиваля получил фирменную медаль и именной памятный диплом. В каждой номинации были вручены призы и дипломы лауреатов I, II и III степени.

«Вербочка» от «Царевны»

После основных соревнований лучшие из лучших коллективов и исполнителей вышли в суперфинал, чтобы побороться за специальные призы и Гран-при фестиваля «Гатчинские ассамблеи».

Напомним, отдельный суперфинал чемпионов появился два года назад, на десятом юбилейном конкурсе, став не просто яркой особенностью фестиваля, но и дополнительным конкурсом для сильнейших. Самый главный конкурс фестиваля проходит в виде гала-концерта – яркого незабываемого шоу чемпионов.

- Последний день фестиваля «Гатчинские ассамблеи» состоялся в Вербное воскресенье, и мы решили приурочить наш гала-концерт к этому замечательному православному празднику, – рассказала Наталья Седова. – Пролог к гала-концерту так и назывался – «Вербочка».

И действительно, этот по-настоящему весенний пролог стал настоящим украшением гала-концерта. Участие в нем приняли рукодельницы творческой мастерской «Царевна» из Красного Села, которые вместе с другими коллективами вышли на сцену в невероятно красивых народных костюмах.

Творческая мастерская «Царевна» была образована четыре года назад культурологом, режиссером событий в сфере фольклора и народного искусства Дарьей Фалолеевой. В мастерской создают наряды, украшения, аксессуары в эстетике Русского Севера. Основной техникой для большинства изделий служит авторская разработка Дарьи Фалолеевой «Ажурное плетение на каркасе».

- Сегодня мы представляем две наших коллекции – «Матушкино благословение» и «Былинная Русь», – рассказала Дарья Фалолеева. – Мы впервые принимаем участие в «Гатчинских ассамблеях». Атмосфера фестиваля – просто замечательная! Радость творчества, объединяющая всех, чувство безграничной дружбы. Это всегда волшебно. Приятно видеть столько людей самого разного возраста, заряженных энергией молодости, вдохновения, движения. Всё это побуждает к жизни, что так естественно для весны!

Лучшие из лучших

Концерт продолжился выступлением чемпионов «Гатчинских ассамблей» – 2026. На сцену один за другим выходили лучшие из лучших: ансамбль танца «Улыбка» (пос. Новый Свет), танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» (г. Гатчина), хореографический коллектив «Город Ритма» (г. Пушкин), хореографический коллектив «М-арт» (г. Санкт-Петербург), студия Анны Серовой (г. Санкт-Петербург), студия танца «XXI век» (г. Павловск), студия танца

«РитмИкс» (г. Гатчина), театр танца «Эвридика» (г. Сосновый Бор), хореографический коллектив «Циркуль» (г. Санкт-Петербург, пос. Понтонный).

Специальными призами были отмечены четыре лучших танцевальных коллектива, выступивших на фестивале.

Приз «За комбинационные решения» вручили студии танца «XXI век» за танец «Воспоминания».

Приз «За индивидуальный подход в разработке хореографического языка» достался хореографическому коллективу «Город Ритма» (танец «Память земли»).

Студии Анны Серовой вручили приз «За высокий уровень хореографической подготовки» (танец «Завтра будет ветер»).

Приз «За оригинальный подход к хореографической драматургии» был присужден танцевально-спортивному клубу «Эльдорадо» (танец «Идеальная подружка»).

Обладателем Гран-при стала студия танца «XXI век» (г. Павловск, руководитель – Виктория Киселева), покорившая сердца жюри и зрителей своей техникой, харизмой и чистотой исполнения.

Юлия Лысанюк