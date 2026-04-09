Новая марка, посвящённая 65-летию первого полёта человека в космос

Номинал марки — 65 руб. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания Почты.

День космонавтики отмечается ежегодно 12 апреля. В 1962 году, в первую годовщину полёта человека в космос, был подписан правительственный указ об учреждении в СССР нового праздника, Дня космонавтики. Спустя шесть лет событие получило международный статус, был учреждён День авиации и космонавтики.

8 апреля 2011 года на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН праздник приобрёл ещё одно название — Международный день полёта человека в космос.