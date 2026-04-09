Где отключат свет в Гатчинском округе 10 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
Рубрики: ЖКХ
10.04.2026 с 10:00 до 18.00
Веревское ТУ:
тер. СНТ «Дони»,
д. Пегелево,
д. Кирлово,
п. Торфопредприятие.
10.04.2026 с 09:00 до 18.00
Таицкое ТУ:
гп. Тайцы,
тер. ДНП Родник,
тер. СНТ Азимут (Тайцы),
тер. СНТ Обуховец (Тайцы),
тер. СНТ Дача,
тер. СНТ Ольха (Тайцы),
тер. СНТ Лесное (Тайцы),
тер. СНТ Радуга (Тайцы),
тер. СНТ Тритон (Тайцы),
тер. СНТ Тайга (Тайцы),
тер. СНТ Мостовик (Тайцы),
тер. СНТ Тайцы,
тер. СНТ Большие Тайцы.
10.04.2026 с 10:00 до 17.00
Сяськелевское ТУ:
д. Сяськелево (частично).
10.04.2026 с 09:00 до 18.00
Большеколпанское ТУ:
Зона Малые Колпаны,
д. Парицы.
10.04.2026 с 09:00 до 18.00
Пудостьское ТУ:
тер. СНТ Градостроитель (Педлино).
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.