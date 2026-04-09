Фабрика «Граммофон»: новые страницы истории

Встреча в музее с жителем Петербурга Юрием Шомовым позволила уточнить некоторые моменты, касающейся работы фабрики «Граммофон» на территории блокадного Ленинграда. Во время войны граммофоны она уже не выпускала, но в каком году юридически перестала существовать, куда перевели ее специалистов и оборудование – было не ясно.

Напомним, с 1931 по 1941 год в Гатчине (Красногвардейске) работала единственная в СССР кооперативная фабрика полного цикла по производству портативных граммофонов. Это было масштабное градообразующее производство, одно из немногих довоенных предприятий в стране, которое выпускало патефоны почти 10 лет.

С началом Великой Отечественной войны фабрика «Граммофон» освоила производство минных взрывателей «МП». В августе 1941 года в постановлении бюро ОК и ГК ВКП(б) «О переводе производства минных взрывателей из г.Красногвардейска в г. Ленинград» перед коллективом были поставлены новые задачи: организовать производство минных взрывателей «МП» в помещении эвакуировавшегося

ЦКБ-22 (примечание – помещение филиала Центрального конструкторского бюро № 22 (завод № 323), перебросив всё необходимое для этого оборудование с фабрики «Граммофон».

Наша справка: Центральное конструкторское бюро (с 1935 года – Центральное конструкторское бюро № 22) находилось в районе Финляндского вокзала – на улице Михайлова, 17. Площадка ЦКБ граничила с заводом «Прогресс». По данным на 1939 год в составе ЦКБ-22 работало пять лабораторий (в том числе лаборатория ручных и винтовочных гранат), шесть цехов, имелось 496 единиц оборудования.

В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) от 2 июля 1941 года и Совета по эвакуации от 3 июля 1941 года ЦКБ-22 эвакуировано в Пензу на площадку завода № 50, а в Ленинграде был образован филиал ЦКБ-22 с наименованием «Завод № 323».

До 1945 года ЦКБ-22 было единственной в СССР специализированной проектно-конструкторской организацией по разработке трубок, взрывателей и систем воспламенения боеприпасов. Постановлением Госкомитета обороны СССР от 22 апреля 1945 года ЦКБ-22 преобразовано в Научно-исследовательский институт № 22.

Переброска наиболее ценного оборудования с фабрики «Граммофон» шла с таким расчетом, чтобы сборка минных взрывателей не прекращалась. Срок окончания монтажа всего оборудования был установлен 10 сентября 1941 года. Также с фабрики была эвакуирована тысяча квалифицированных рабочих, которых обеспечили пропиской в Ленинграде. О том, как они перед самым приходом фашистов добирались до нового места работы, в каких условиях там жили и работали, сохранились воспоминания, о которых уже рассказывала наша газета.

Не все выжили в блокаду. Тем радостнее встретить людей, чьи родные прошли это страшное испытание.

Юрий Шомов – внук бывшей работницы фабрики «Граммофон» Галины Григорьевны Беляевой (Козловой) – с волнением поведал историю своей семьи, прислал фотографии бабушки и копию части ее трудовой книжки, касающейся фабрики «Граммофон».

Согласно документам, для пуска производства взрывателей на полную мощность было дано указание «с 25 августа по 10 сентября 1941 года обеспечить набор в Ленинграде и обучение 1000 человек рабочих». Возможно, набирали переводом с других предприятий – как в случае с Галиной Григорьевной. Когда началась война, ей было 22 года. Она работала в Ленинграде на заводе «Прогресс». Именно с этого предприятия 15 сентября 1941 года Галина Григорьевна была переведена на фабрику «Граммофон».

Наша справка: Завод «Прогресс» располагался на ул. Михайлова, д. 13. До революции на этом участке находился трубочный завод акционерного общества «Промет». После национализации предприятия (1923 год) – Выборгский механический завод. После перепрофилирования предприятия с 1927 года – Ленинградский завод «Прогресс», а с 1933 года – Государственный завод «Прогресс». На предприятии в 1930-х годах выпускали приборы военного назначения.

В 1940 году предприятие получило новое название – завод

№ 357. После начала Великой Отечественной войны завод эвакуировали в Омск в помещения сельскохозяйственного института, где производили оптические прицелы для снайперских винтовок. На оставшейся производственной площадке в блокадном Ленинграде был организован завод № 787.

В 1945 году завод вернулся из Омска на площадку завода № 787, и был создан единый завод № 357.

Самой тяжелой для блокадного Ленинграда была зима 1941–1942 года. По словам Юрия, бабушка не могла рассказывать про блокаду. Если что-то и начинала говорить, то вскоре плакала. Поэтому об этом периоде жизни бабушки семье известно немногое.

Юрий вспоминал, с каким теплом бабушка говорила о людях, которые в феврале 1942 года перевели ее, 20-летнюю девчонку, из цеха, где она работала браковщицей, на охрану капустного поля (в трудовой книжке указана формулировка – «переведена вахтером»). Там она немного окрепла и ожила.

И даже «командирование на лесозаготовки» в апреле 1943 года – это тоже было спасение. Рабочие заготавливали дрова для нужд завода на Карельском перешейке. У них был усиленный паек. В том числе выдавали сигареты, которые Галина меняла на сахар. В память о бабушке, о страшных, голодных и холодных годах блокады в семье хранится тарелка, из которой тогда ела Галина Григорьевна.

В 1943 году многие труженики фабрики были награждены медалью «За оборону Ленинграда». Из наградных документов видно, работая и проживая в Ленинграде, сотрудники предприятия по-прежнему числились за красно-гвардейской-гатчинской фабрикой «Граммофон».

Изучая трудовую книжку Галины Григорьевны, можно увидеть, что ее переводы связаны с последовательной реорганизацией предприятий, которые изначально занимались взрывателями и сохранили профиль своей деятельности.

В ноябре 1943 года Галина была оформлена переводом с фабрики «Граммофон» на завод № 323 – филиал ЦКБ-22. Работала в отделе главного механика нормировщиком, затем фрезеровщицей 6 разряда. Возможно, именно тогда в это производство был влит весь трудовой коллектив кооперативной фабрики «Граммофон», после чего она перестала существовать юридически.

Это предположение дает исследователям более конкретное направление для поиска информации в архивах.

Проект «Гатчинский музей грамзаписи» поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Татьяна Можаева