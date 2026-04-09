Выставка «Великие учителя» открылась в Калининграде при поддержке Сбера

На выставке представлено более 60 произведений из золотого фонда Третьяковской галереи. Среди авторов — Константин Коровин, Фёдор Богородский, Юрий Пименов, Гелий Коржев, Алексей Щусев, Матвей Манизер, Дмитрий Мочальский и другие. Их ученики после войны приехали в Калининград и запечатлели рождение нового края. Большинство работ впервые экспонируются в регионе.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Мастера прошлого воспитали целое поколение художников, которые после войны не просто восстановили Калининград, а вернули ему душу, культурный код. Нам близка и эта идея преемственности, и желание сделать жизнь людей удобнее, красивее и в целом лучше. Поэтому мы поддержали выставку "Великие учителя", приуроченную к 80-летию Калининградской области.

В год своего 185-летия Сбер стремится быть не просто финансовым партнёром, а проводником важных перемен. Мы давно сотрудничаем с регионом и оказываем Правительству Калининграда содействие в модернизации инфраструктуры, цифровизации, развитии социальной, культурной и других сфер этой уникальной территории России».

Ольга Галактионова, генеральный директор Третьяковской галереи:

«Для Третьяковской галереи большая честь в 80-летний юбилей Калининградской области представить новый выставочный проект именно здесь, в самом западном филиале, который за неполный год стал настоящим домом для русского искусства. Особенно символично, что выставка открывается 9 апреля — в день, который впервые отмечается на федеральном уровне как День героического штурма и взятия Кёнигсберга. Эта дата напоминает о героическом прошлом и связи поколений, которую мы сегодня продолжаем в искусстве».

Сбер поддерживает не только культурные инициативы, но и модернизацию региона.

В конце марта банк и правительство Калининградской области заключили соглашение к 80-летию региона, направленное на благоустройство и развитие городской инфраструктуры.

Фото “Российская газета”