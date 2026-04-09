Ленобласть выбрала малые архитектурные формы к 100-летию

Победившие малые архитектурные формы могут появиться в разных населенных пунктах в 2027 году.

«Ленинградская область готовится к юбилею, и мы делаем всё, чтобы он запомнился яркими, полезными решениями, которые будут радовать жителей много лет. Все проекты войдут в каталог к 100-летию нашего региона, шанс на реализацию по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и региональным программам есть у каждого из них», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев.

На конкурс комитета и Центра компетенций поступило 109 заявок из разных городов и стран: это Ленинградская область и Санкт-Петербург, Минск, Севастополь, Новосибирск, Москва и Московская область, Оренбург, Казань, Алабуга, Саранск, Нижний Новгород.

В номинации «Тематическая скульптурная композиция или малая архитектурная форма» 1 место заняла Алина Плахотнюк с проектом «Больше, чем 100»: это световые панели со знаковыми для населенных пунктов объектами — от картин художников и местной росписи до архитектурных доминант. 1 место в номинации «Тематическое художественное оформление» у студенческой команды Green Академия с разноплановыми световыми инсталляциями на пешеходных пространствах. 1 место в номинации «Интерактивный детский городской элемент» — у команды «КСИЛ» с игровым комплексом, стилизованным под маяк, и зоной отдыха в стиле логотипа юбилея Ленобласти.

Итоги конкурса «ПроСТОмаф»:

Номинация «Тематическая скульптурная композиция или малая архитектурная форма»:

1 место — Алина Плахотнюк — проект «Больше, чем 100»

2 место — команда Эдем — проект «Лодки»

3 место — команда Архлаб — «Ядро сосны»

Номинация «Тематическое художественное оформление»:

1 место — команда Green Академия — проект «Графика пространства»

Номинация «Интерактивный детский городской элемент»:

1 место — команда «КСИЛ» — проект детской площадки

2 место — команда «Красивый город» — проект «Полуторка»

3 место — команда Синтез — проект «Флора».

Партнерами конкурса выступили компания ООО «Красивый город», компани ООО «Всемаф», компания ООО «ЭКОСТАЙЛ», они вручили победителям каждой номинации денежные призы в размере 100 тыс. рублей.