Молодежь Ленинградской области приглашают в новый сезон проекта «Профразвитие»

Сегодня все больше молодых людей сталкиваются с трудностями при выборе профессии и на старте карьеры: по данным исследований, 40% испытывают сложности при выходе на рынок труда, а 44% отмечают нехватку доступных образовательных возможностей. Проект «Профразвитие» помогает молодежи сделать путь в профессию понятным, доступным и системным. Принять участие в новом сезоне проекта могут совершеннолетние студенты, выпускники вузов и профессиональных образовательных организаций, а также молодые специалисты. Подать заявку можно на сайте профразвивайся.рф.

«За три сезона к проекту уже присоединились более 200 тысяч талантливых ребят из 89 регионов России. Для нас важно, что за цифрами – реальные истории молодых людей: они получают опыт, находят работу, строят карьеру и развиваются в профессии. Эта работа выстроена как системная модель поддержки молодежи: мы помогаем развивать человеческий капитал и создавать условия для карьерного развития молодых специалистов, университетам – усиливать подготовку выпускников, а самим участникам – становиться конкурентоспособными еще до выхода на рынок труда. С проектом сотрудничают более 250 партнеров-работодателей – ведущие компании страны, заинтересованные в молодых кадрах. Именно этот запрос со стороны рынка труда мы учитываем, усиливая возможности для профессионального старта участников. Уверен, четвертый сезон откроет нам новых лидеров, готовых трудиться на благо страны», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Молодежь Ленинградской области активно участвует в проекте «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»: за три сезона к проекту присоединилось 843 человека. В новом сезоне молодым людям доступны обучение онлайн, карьерные рекомендации, стажировки, возможность принимать участие в очных мероприятиях по всей стране.

Проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» сотрудничает с сотнями компаний по всей стране, где можно пройти стажировку, получить реальный опыт и первые карьерные предложения. Для молодых специалистов это возможность учиться и сразу пробовать себя в профессии. За три сезона каждый четвертый пользователь каталога вакансий от проекта «Профразвитие» получил предложение пройти стажировку после собеседования. В новом сезоне для участников открываются эксклюзивные возможности – работа на крупнейших федеральных площадках.

В 2026 году для участников проекта «Профразвитие» открывается возможность обсудить свои карьерные планы и получить обратную связь от экспертов, а также сформировать понятную стратегию профессионального развития благодаря карьерной поддержке. За время реализации проекта участникам уже было предоставлено более 102 тысяч персональных рекомендаций, что подтверждает востребованность такого формата.

В четвертом сезоне расширяется линейка образовательных программ от партнеров проекта. Так, уже доступны практикоориентированные программы обучения от издательства «МИФ» и Российского общества «Знание»: они нацелены на развитие навыков личной эффективности, работу с текстом, развитие мышления и финансовую грамотность, а также современные образовательные и цифровые компетенции – от цифровой гигиены до работы в условиях развития искусственного интеллекта.

Проект «Профразвитие» открывает участникам возможности для уверенного старта и развития. Присоединиться могут все, кто готов сделать следующий шаг в профессии – регистрация уже открыта на сайте профразвивайся.рф. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».