Серебро Мирослава Малолетова
В Выборге прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по фехтованию на шпагах.
Турнир собрал более 120 сильнейших спортсменов из Ленинградской, Псковской областей, Санкт-Петербурга и Калининграда. Юноши и девушки до 24 лет соревновались в личном и командном зачетах.
По результатам гатчинский спортсмен Мирослав Малолетов из клуба «Фехтуй! Гатчина» завоевал серебро в личном зачете. В командном зачете мужская и женская сборные Ленинградской области заняли второе место.
