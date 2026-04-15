Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
16.04.2026 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Чкалова д. 6, 6А, 10, 18, 20, 22, 41А; ул. Леонова д. 3 (Гостиница); ул. Чкалова (Строительная будка у водонапорной башни); ул. Чкалова (парковое агентство, у д. 2/2); ул. Чкалова д. 2/2; ул. Чкалова д. 2 (школа №4), ул. Киргетова, 9.
16.04.2026 с 08:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
г.п. Вырица Детский санаторий "Спартак".
16.04.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево частично;
д. Большое Верево частично;
тер. СНТ Зайцево;
п. Володарский Водопровод, тер Промышленная зона Орловские ключи.
16.04.2026 с 09:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
с. Никольское частично.
16.04.2026 с 09:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
п. Пудость частично;
д. Ивановка;
д. Большое Рейзино частично.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.