Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 апреля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

16.04.2026 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Чкалова д. 6, 6А, 10, 18, 20, 22, 41А; ул. Леонова д. 3 (Гостиница); ул. Чкалова (Строительная будка у водонапорной башни); ул. Чкалова (парковое агентство,  у д. 2/2); ул. Чкалова д. 2/2; ул. Чкалова д. 2 (школа №4),  ул. Киргетова, 9.     

 

16.04.2026 с 08:00 до 17:00

Вырицкое ТУ:

г.п. Вырица Детский санаторий "Спартак".

 

16.04.2026 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево частично;

д. Большое Верево частично;

тер. СНТ Зайцево;

п. Володарский Водопровод, тер Промышленная зона Орловские ключи.

 

16.04.2026 с 09:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

с. Никольское частично.

 

16.04.2026 с 09:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

п. Пудость частично;

д. Ивановка;

д. Большое Рейзино частично.

    