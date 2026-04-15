Гатчинский «Весенний пробег»
В Гатчине 12 апреля состоялся «Весенний пробег». Теплый, солнечный день, праздник Пасхи и День космонавтики – этот день стал особенным по многим причинам, в том числе и как первый старт серии пробегов «В Гатчине» – 2026!
Почти тысяча атлетов вышли на старт пробега. Лучшими в абсолюте стали:
- на дистанции 1 км – Евгений Бурсевич (Санкт-Петербург) и Александра Боярова (Гатчина);
- на дистанции 5 км – Владислав Судариков (Санкт-Петербург) и Валерия Гавриловец (Гатчина);
- на дистанции 10 км – Денис Аксенов (Смоленск) и Вероника Порожская (Санкт-Петербург);
- на дистанции 15 км – Георгий Смокотин (Санкт-Петербург) и Юлия Руденко (Кириши).
В пробеге приняли участие и юные участники бега. Самые младшие – Софья Разгуляева и Артем Пепелка 2020 г. р. А самый старший участник забега родился в победном 1945 году – это Василий Хлусевич.
- Спортивный шок, драйв, цунами эмоций в праздник Пасхи и День космонавтики. Благодарим всех участников и всех, кто подготовил это спортивное чудо: от маленького волонтера до крупного руководителя, – поделился эмоциями после пробега участник соревнований Александр Антропов.
- Спасибо за прекрасно организованное спортивное мероприятие. Не первый раз на стартах в Гатчине, всегда только самые позитивные впечатления, – рассказала Олеся Аксенова.
Фото организаторов