Гатчинский «Весенний пробег»

Почти тысяча атлетов вышли на старт пробега. Лучшими в абсолюте стали:

- на дистанции 1 км – Евгений Бурсевич (Санкт-Петербург) и Александра Боярова (Гатчина);

- на дистанции 5 км – Владислав Судариков (Санкт-Петербург) и Валерия Гавриловец (Гатчина);

- на дистанции 10 км – Денис Аксенов (Смоленск) и Вероника Порожская (Санкт-Петербург);

- на дистанции 15 км – Георгий Смокотин (Санкт-Петербург) и Юлия Руденко (Кириши).

В пробеге приняли участие и юные участники бега. Самые младшие – Софья Разгуляева и Артем Пепелка 2020 г. р. А самый старший участник забега родился в победном 1945 году – это Василий Хлусевич.

- Спортивный шок, драйв, цунами эмоций в праздник Пасхи и День космонавтики. Благодарим всех участников и всех, кто подготовил это спортивное чудо: от маленького волонтера до крупного руководителя, – поделился эмоциями после пробега участник соревнований Александр Антропов.

- Спасибо за прекрасно организованное спортивное мероприятие. Не первый раз на стартах в Гатчине, всегда только самые позитивные впечатления, – рассказала Олеся Аксенова.

