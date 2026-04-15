Художник Иван Билибин глазами детей

На выставке представлены 23 цветных полномасштабных детских рисунка по мотивам иллюстраций Билибина к русским народным сказкам и сказкам А.С. Пушкина. Выставка дополнена книжно-иллюстративными материалами, связанными с творчеством выдающегося иллюстратора, графика и театрального художника Билибина.

Выставка стала возможной благодаря преподавателю Агалатовской детской школы искусств и давнему другу Карташевского клуба Марине Ватагиной. Клуб также благодарит преподавателей О.И. Бондарь, Т.Л. Кельм и М.А. Галдину за успешную работу с детьми.

17 апреля в 16.00 в Карташевском клубе состоится просветительский семинар «Сохранение и передача исторической памяти подрастающему поколению через фольклорные образы Русского Севера», посвященный И.Я. Билибину. Приглашаются все желающие.