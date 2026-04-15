За взятку МРЭО осуждён выпускник автошколы

Судимость получил молодой человек, пытавшийся по сложившейся традиции дать взятку инспектору МРЭО за сдачу экзамена по вождению – собственно, без сдачи.

Гатчинский городской суд вынес приговор по резонансному делу о даче взятки должностному лицу за получение водительского удостоверения. Суд признал гражданина Ф. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ – дача взятки через посредника за совершение заведомо незаконных действий.

По данным следствия, гражданин Ф. вступил в преступный сговор с целью получения водительских прав без фактической сдачи экзамена. В рамках разработанной схемы он перевел 20 тысяч рублей на банковский счет гражданина К., который, в свою очередь, снял деньги и передал их посреднику П. для дальнейшей передачи сотрудникам МРЭО ГИБДД № 10 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате коррупционной схемы гражданин Ф. был допущен к практическому экзамену на территории Гатчины, где его навыки управления автомобилем фактически не проверялись. В тот же день он получил российское национальное водительское удостоверение категории «В, В1 (AS), М».

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину. Суд, исследовав все представленные доказательства, приговорил Ф. к двум годам лишения свободы. Наказание было признано условным с испытательным сроком один год. На осужденного возложены дополнительные обязанности в соответствии со статьей 73 УК РФ. Приговор вступил в законную силу.