Фёдор Кравчук – победитель Кубка России
Выпускник отделения плавания Гатчинской спортивной школы № 2, мастер спорта России Федор Кравчук успешно выступил на Кубке России по фридайвингу.
Соревнования по подводному спорту (группа дисциплин апноэ и дайвинг) проходили в Санкт-Петербурге с 9 по 13 апреля в Центре плавания «Невская волна». В дисциплине «апное динамическое» с результатом 193 метра гатчинский спортсмен занял 1 место.
По итогам соревнований Федор Кравчук включен в состав сборной России и летом примет участие в заплывах на чемпионате мира
