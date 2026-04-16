Фёдор Кравчук – победитель Кубка России

Соревнования по подводному спорту (группа дисциплин апноэ и дайвинг) проходили в Санкт-Петербурге с 9 по 13 апреля в Центре плавания «Невская волна». В дисциплине «апное динамическое» с результатом 193 метра гатчинский спортсмен занял 1 место.

По итогам соревнований Федор Кравчук включен в состав сборной России и летом примет участие в заплывах на чемпионате мира