Компания «ВАД» обновляет федеральную трассу Р-23: как изменится движение к границе с Беларусью

Масштабная модернизация трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель (до границы с Республикой Беларусь) включает этапы:

Реконструкция – с 54 по 59,6 км (ноябрь 2022 – ноябрь 2028).

Строительство новой автодороги – с 59,6 по 68 км (август 2024 – ноябрь 2028).

Подготовительные работы – с 68 по 80 км (ноябрь 2025 – декабрь 2026).

Капитальный ремонт – с 80 по 97 км (январь 2025 – сентябрь 2026).

Капитальный ремонт – с 97 по 111 км (декабрь 2022 – декабрь 2024), завершен.

Реконструкция участка с 54 по 59,6 км (от деревни Лядино до села Никольское) ведётся с ноября 2022 года. В рамках проекта возводятся двухуровневая транспортная развязка, два путепровода и надземный пешеходный переход. По словам технического руководителя контракта АО «ВАД» Дениса Воронянского, на текущий момент расчистка полосы отвода завершена. Выполнено 35 % земляных работ, уложено 5 водопропускных труб (45 % от плана). Готовность транспортной развязки составляет 30 %, общая готовность объекта – 15 %.

Строительство нового участка с 59,6 по 68 км начато в августе 2024 года. Специалисты ВАД возводят 8,35 км шестиполосной трассы в обход населенных пунктов Никольское и Новое Колено. Объект включает двухуровневую транспортную развязку, три путепровода, два скотопрогона. «Путепровод в составе транспортной развязки готов на 60 %, два других – на 40 % и 35 %. Земляные работы на участке выполнены на 47 %. Общая готовность объекта составляет – 45 %», – сообщает Денис Воронянский.

Работы на участках Р-23 с 54 по 68 км (13,9 км) завершат в ноябре 2028 года. Шестиполосная дорога будет соответствовать категории 1Б с разрешённой скоростью движения 120 км/ч.

Подготовительные работы на участке с 68 по 80 км – расчистка полосы отвода и переустройство коммуникаций – ведутся с ноября 2025-го и завершатся к декабрю 2026 года.

Капитальный ремонт участка с 80 по 97 км выполнен на 75 %. В рамках проекта 16,9 км трассы расширяют с двух до четырех полос. Завершены земляные работы, смонтированы системы освещения, восемь светофоров, устанавливаются шумозащитные экраны в пяти поселках, системы водоотведения.

По словам технического руководителя контракта АО «ВАД» Евгения Крупина, в мае начнутся работы по укладке верхнего слоя покрытия, строительству тротуаров и обустройству трассы, включая установку барьерных ограждений, дорожных знаков и остановочных павильонов. После завершения работ параметры дороги будут соответствовать категории II с расчётной скоростью 100 км/ч. Открытие рабочего движения запланировано на сентябрь 2026 года.

Капитальный ремонт участка трассы с 97 по 111 км завершён ранее. Работы проводились с декабря 2022 по декабрь 2024 года: дорога расширена до четырёх полос, обустроены системы водоотведения и освещения. В деревне Сорочкино построены тротуары. До конца 2026 года на данном участке будут установлены шумозащитные экраны.

В связи с ростом интенсивности движения на ведущей к границе с Беларусью трассе — в Ленобласти поток достигает 80 тысяч автомобилей в сутки, – пропускная способность двухполосной дороги перестала соответствовать современным требованиям. Компания «ВАД» реализует федеральную стратегию по модернизации автодороги: согласно планам, к концу 2028 года в общей сложности 57 километров трассы будут расширены с двух до четырёх и шести полос. Ключевыми результатами станут увеличение пропускной способности, повышение расчётной скорости движения, а также комфорта и безопасности участников движения.

Пресс-служба АО «ВАД»