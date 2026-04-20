Делегация Ленобласти — на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия 2026».

«Узбекистан сегодня быстро наращивает промышленную и строительную повестку, и для Ленинградской области это уже практическое направление работы. Наши предприятия заходят сюда не точечно, а через выстроенную систему поддержки, партнёрств и сопровождения на каждом этапе.

Помогаем бизнесу выходить на рынок Узбекистана через Центр поддержки экспорта Ленинградской области, анализируем перспективные ниши, компенсируем часть затрат на логистику, сертификацию, выставки и бизнес-миссии, открываем прямой доступ к партнёрам. В Ташкенте уже работает шоурум Ленинградской области, и за год 62 предприятия региона получили здесь прямых партнёров.

Интерес к Узбекистану у ленинградских компаний уже подтверждён конкретной работой. В строительном и коммунальном направлении свои возможности представляют Slotex и Antarus. Компания Termex уже заняла около 25 процентов ниши бытовых водонагревателей на рынке Узбекистана. Сегодня выводим сюда ещё 14 предприятий Ленинградской области. Дальше будем наращивать это присутствие через совместные проекты, локализацию и технологическое партнёрство», — рассказал Александр Дрозденко.