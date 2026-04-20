ЕГЭ «Сдали вместе»

В этом году площадками для проведения Всероссийской акции были определены Гатчинская школа № 2, Коммунарская школа № 2 и Сиверская гимназия. В акции приняли участие 292 родителя будущих выпускников из всех уголков Гатчинского округа. Онлайн-трансляцию посмотрели 62 человека. Помимо родителей, пробный экзамен в этот день написали и представители СМИ.

В акции «Сдаём вместе» также приняли участие заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа Павел Иванов, заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа Ольга Мясникова, председатель Комитета образования Гатчинского муниципального округа Марина Шутова, депутат Совета депутатов Гатчинского муниципального округа Ольга Воропаева, глава Сиверского теруправления Андрей Головин, участники СВО Игорь Петрушенко и Александр Тимошкин, директор Центра культуры, досуга и творчества города Коммунара Егор Емельянов.

В этот день родители получили уникальную возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ по русскому языку. Это один из двух обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ. В ходе мероприятия участники увидели:

- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в аудиториях;

- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

- как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ;

- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

Ирина, мама одиннадцатиклассника, поделилась своими впечатлениями: «Волнение не обошло стороной: строгая атмосфера и официальные бланки вернули забытые со школы эмоции».

Благодарим организаторов акции за создание благоприятной психологической обстановки!