Подведены итоги первого дня Всероссийского форума «Малая родина — сила России»

Участие в мероприятии принимают порядка 7 тысяч представителей местного самоуправления, в том числе делегация из Ленинградской области.

Деловая программа форума включала панельные дискуссии, лекции и мастер-классы с участием ключевых политиков страны. В числе главных спикеров — заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Максим Орешкин, статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук и другие.

«Это важнейшая площадка для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития муниципалитетов и определения перспектив нашей работы», — подчеркнула глава администрации Гатчинского округа Ленинградской области Людмила Нещадим.

Одним из ключевых событий дня стало подписание Соглашения о сотрудничестве между Государственным фондом «Защитники Отечества» и ВАРМСУ. В рамках договоренностей Фонд откроет муниципальные филиалы в регионах страны.

Всероссийский форум «Малая родина — сила России» проводится ежегодно по поручению Президента Владимира Путина. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента России.