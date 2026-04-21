Кирилл Меньшов: ИИ меняет операционную парадигму любой компании

По его словам, попытки «прикрутить» ИИ к существующим процессам — тупиковый путь. Такие подходы дают локальные улучшения, но не создают конкурентного преимущества. Реальный эффект возникает только при переходе к AI-native моделям, где процессы изначально проектируются вокруг возможностей ИИ.

Центральным элементом трансформации становится AI PDLC — модель, в которой искусственный интеллект встроен во весь жизненный цикл продукта: от идеи до эксплуатации. Это радикально сокращает time-to-market, меняет структуру команд и повышает роль агентных систем в разработке и принятии решений.

Фактически, речь идёт о пересборке производственного цикла, где решения принимаются с участием ИИ-агентов, скорость разработки определяется не людьми, а архитектурой AI-инструментов, а качество становится функцией моделей и данных, а не только процессов контроля.

В этой логике генеративный ИИ — не инструмент, а новая производственная среда. Его задача — не ускорять людей, а перераспределять работу: убирать рутину, усиливать экспертизу и менять саму роль специалиста.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«ИИ сокращает цикл разработки и повышает значимость результатов, генерируемых системами. Это требует не донастройки процессов, а доверия к новой модели работы. Сегодня Сбер реализует этот подход как синхронную трансформацию: одновременно перестраиваются команды, процессы, инструменты и продуктовые практики. Критически важным остаётся измеримый эффект — скорость, качество и экономика становятся базовыми метриками внедрения».

Главный риск, по его словам, — не технологический, а управленческий. Пока компании воспринимают ИИ как вспомогательный слой, разрыв с глобальными лидерами будет только расти. AI-native — это уже не стратегия развития. Это условие выживания.

