Сделайте свой город лучше с Госуслугами

За какие объекты можно голосовать

Парки и скверы

Детские площадки

Дворы

Набережные

Улицы

Пешеходные зоны

На голосование вынесено более 6,7 тыс. объектов в 88 регионах России и на Байконуре. При формировании перечня учитывались предложения граждан — всего было получено почти 40 тыс. предложений.

Условия голосования

Проголосовать можно с 14 лет. Нужна подтверждённая учётная запись

Выбрать можно только один объект в районе проживания или регистрации

В 2025 году граждане отдали более 16,6 млн голосов за территории, которые нужно улучшить. За последние семь лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено уже свыше 80 тыс. улиц, дворов и других объектов, которые выбрали жители российских городов.