Сделайте свой город лучше с Госуслугами
На Госуслугах и в приложении «Госуслуги Решаем вместе» стартовало голосование за благоустройство территорий в российских городах. Местные жители могут выбрать парк, сквер или детскую площадку у дома, которые смогут благоустроить уже в следующем году. Голосование продлится до 12 июня. В этом году проголосовать также можно с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max.
За какие объекты можно голосовать
- Парки и скверы
- Детские площадки
- Дворы
- Набережные
- Улицы
- Пешеходные зоны
На голосование вынесено более 6,7 тыс. объектов в 88 регионах России и на Байконуре. При формировании перечня учитывались предложения граждан — всего было получено почти 40 тыс. предложений.
Условия голосования
- Проголосовать можно с 14 лет. Нужна подтверждённая учётная запись
- Выбрать можно только один объект в районе проживания или регистрации
В 2025 году граждане отдали более 16,6 млн голосов за территории, которые нужно улучшить. За последние семь лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено уже свыше 80 тыс. улиц, дворов и других объектов, которые выбрали жители российских городов.
