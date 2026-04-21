Сделайте свой город лучше с Госуслугами

На Госуслугах и в приложении «Госуслуги Решаем вместе» стартовало голосование за благоустройство территорий в российских городах. Местные жители могут выбрать парк, сквер или детскую площадку у дома, которые смогут благоустроить уже в следующем году. Голосование продлится до 12 июня. В этом году проголосовать также можно с помощью чат-бота «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджере Max.

За какие объекты можно голосовать 

  • Парки и скверы 
  • Детские площадки 
  • Дворы 
  • Набережные 
  • Улицы 
  • Пешеходные зоны 

На голосование вынесено более 6,7 тыс. объектов в 88 регионах России и на Байконуре. При формировании перечня учитывались предложения граждан — всего было получено почти 40 тыс. предложений.

Условия голосования 

  • Проголосовать можно с 14 лет. Нужна подтверждённая учётная запись 
  • Выбрать можно только один объект в районе проживания или регистрации

В 2025 году граждане отдали более 16,6 млн голосов за территории, которые нужно улучшить. За последние семь лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено уже свыше 80 тыс. улиц, дворов и других объектов, которые выбрали жители российских городов.