«Библионочь-2026» сплотила людей самых разных возрастов, занятий и профессий. На этот раз библиотекари подготовили для своих гостей большую праздничную программу «В культуре края - душа народа», посвященную Году единства народов России. Дети и взрослые увлеченно рисовали, участвовали в творческих мастер-классах, смотрели спектакли, слушали стихи и музыку, участвовали в викторинах, общались и узнавали новое. Особое внимание было уделено этнографии, народным промыслам, традиционной музыке.

Удивительные события и встречи ждали участники «Библионочи-2026» уже в фойе библиотеки. Маленькие читатели удобно разместились на «Акварельной полянке», где с помощью красок развивали свои сказочные сюжеты и образы. Мастер-класс по изготовлению традиционной куклы предложила всем желающим руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» Людмила Еремеева. Мастерскую по изготовлению расписной тарелочки «по-русски» открыла главный библиограф библиотеки им. А.С. Пушкина София Илатовская.

Уже в начале «Библионочи» в уютном отделении детского абонемента начались диалоги у книжно-иллюстративной выставки «Сказки, в которых живет Россия». Заведующая детским абонементом Ольга Пугач провела для малышей и их родителей встречу «Нить народного костюма», в рамках которой открылась творческая мастерская по изготовлению бумажных кукол в народных костюмах. Также Ольга Егоровна представила целую коллекцию игрушек — миниатюрных кукол в костюмах народов России.

У взрослой аудитории неподдельный интерес вызвала книжно-иллюстративная выставка литературы народов России «Родники единства от слова к сердцу», которую представила Любовь Вавулина. Многие открыли для себя новые имена и произведения авторов самых разных национальностей России. Некоторые посетители с особым удовольствием знакомились с раритетными изданиями из фонда библиотеки.

Экспозицию «Узоры родной земли» представила учитель русского языка и литературы Гатчинской школы №2 Зифа Исламова. Зрители с интересом разглядывали уникальные изделия ручной работы нескольких поколений ее большой семьи - старинный ковер и кружева, скатерти и подзорыи, полотенца с вышивкой, декоративные салфетки, картины и сумочки. Зифа Исламова родилась в Гатчине и никогда не забывала о своих татарских корнях.

- Я состою в татаро-башкирском обществе «Юлдаш», которому в прошлом году исполнилось 25 лет, - говорит Зифа Каюмовна. - Мы стараемся сохранять свои традиции и всегда готовы поддержать друг друга. В прошлом году у нас организовался хор. Мы поем на татарском языке, сшили себе национальные костюмы по аутентичным эскизам. Иногда думаю: как жаль, что уже нет мамы, она бы порадовалась тому, что я сумела сохранить наши корни. На самом деле мне близки как татарская, так и русская культура. Дома мы стараемся говорить на своем родном языке, зато в школе я преподаю не менее любимый русский язык и литературу.

Ближе к вечеру в Пушкинской библиотеке открылся «концертный зал». Украшением праздничной программы стало выступление хореографической студии «Коппелия», которой руководит Ирина Добродей. В трогательной литературно-музыкальной композиции «Ангел твоей семьи» объединились поэзия, музыка и хореография. Через красоту танца и силу слова артисты поделились размышлениями о самом ценном, что у нас есть — о семье, ее традициях и незримой поддержке, которую мы всегда чувствуем.

Аплодисментами приветствовали зрители хор татаро-башкирского общества «Юлдаш» («Попутчик») под руководством Надии Шафигулиной. В концертной программе «Национальное созвучие» прозвучали татарские песни, восхитившие зрителей и красотой мелодий, и певучестью языка. И пусть далеко не все знали татарский язык, но каждый понимал, зачем нужны такие песни — чтобы сохранять в современном мире память о своих предках, историю, культуру и традиции своего народа.

На протяжении всего вечера гости позировали молодым художницам, талантливым выпускницам Гатчинской детской художественной школы Маргарите Полуэктовой, Надежде Антоновой и их педагогу, художнику-акварелисту Анатолию Засидкевичу. Рядом с творческой мастерской, на открытой площадке клуба «Шахматное королевство», разыгрывались интеллектуальные партии под присмотром тренера Юлии Горбачевой.

В читальном зале открылась музыкально-поэтическая гостиная «Голоса родной земли», хозяевами которой стали участники поэтической студии «Стихи Я в Гатчине». Вечер вел поэт, автор-исполнитель Игорь Никифоров. В этот вечер здесь звучали стихи и песни в талантливом исполнении гатчинских поэтов и бардов.

С радостным волнением встречает каждое событие «Библионочи-2026» директор центральной библиотеки им. А.С. Пушкина Инна Конотоп.

- Наша библиотека участвует в этой всероссийской акции уже пятнадцать лет, с самого ее начала - говорит Инна Муаедовна. - И каждый год мы не просто развлекаем людей, представляя им какую-либо концертную программу. Все события этого праздника всегда крутятся вокруг книги. Именно книга остается лейтмотивом нашего любого, даже самого маленького проекта.

Тему нынешней «Библионочи» Инна Конотоп видит не просто важной, но и очень многозначной.

- Единство народов России — это ведь проект всей страны, - говорит она. - Как наша страна выражает себя через каждую из своих народностей, которые живут дружно, так и «Библионочь» объединяет самых разных людей. Та же тема единения отражена и в нашей семье, в которой соединяются несколько разных поколений. Всё это об одном — о единстве в многообразии.

Юлия Лысанюк