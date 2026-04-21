В Ленинградской области стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» 2026

Основной площадкой соревнований станет «Мичуринский многопрофильный техникум». В чемпионате примут участие более 450 конкурсантов по 67 компетенциям: «Электромонтаж», «Дошкольное воспитание», «Ландшафтный дизайн», «Карвинг», «Швея», «Ремонт и обслуживание автомобиля», «Предпринимательство», «Социальная работа», «Портной», «Инструктор по адаптивной физической культуре» и другим.

С приветствием к участникам регионального чемпионата и их наставникам обратился Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Вместе с ведущими работодателями мы формируем перечень компетенций из различных отраслей – от традиционных ремесел до высоких технологий. Навыки, которые вы получаете, – ваш билет в успешную профессиональную жизнь. Уровень трудоустройства участников движения «Абилимпикс» превышает 93 %. Это очень высокий показатель. Особые слова благодарности я хочу сказать наставникам и педагогам. Ваша работа, вера в своих студентов – это фундамент, на котором строится их успех. Вы не просто передаете знания, вы помогаете преодолевать барьеры, открываете двери в мир, полный перспектив», – отметил глава ведомства.

Текущий чемпионатный цикл открывает второе десятилетие движения «Абилимпикс» в России, за 11 лет оно стало крупнейшим и самым узнаваемым в области развития профессиональных навыков среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

«Сегодня «Абилимпикс» – это уже не просто соревнования, а полноценная экосистема, направленная на всестороннюю реабилитацию и социальную адаптацию людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Мы с гордостью наблюдаем, как многие ребята проходят через все ступени чемпионата: начиная свой путь еще школьниками, они вырастают в уникальных специалистов. Это лучший результат нашей совместной работы, и доказательство того, что для таланта, упорства и мастерства не существует преград. Уверен, что региональный этап «Абилимпикс» станет для многих участников первым шагом в карьере и поможет каждому найти свое призвание», – подчеркнул генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Кроме соревнований по профессиональному мастерству для участников предусмотрена деловая, культурная, спортивная, профориентационная программы, в ходе которых пройдут: мастер-классы, профориентационные мероприятия для школьников Ленинградской области, круглые столы с участием работодателей, участников чемпионата, представителей общества инвалидов, представителем благотворительного фонда «Доброделы» и занятие на тему: «Введение в предпринимательство».

Движение «Абилимпикс» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Федеральным оператором движения выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ.

«В 2026 году движению «Абилимпикс» в России исполняется 12 лет. За это время чемпионат стал важным элементом системы профессионального образования и социальной интеграции людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат проходит под девизом «Каждая победа начинается с мечты», что отражает его главные смыслы — создавать условия для раскрытия потенциала каждого человека. Расширение перечня компетенций, активное участие работодателей и высокий уровень трудоустройства участников подтверждают, что «Абилимпикс» является эффективной моделью подготовки востребованных специалистов в масштабах всей страны. Желаем удачи всем участникам региональных чемпионатов, новых побед и каждая из них действительно начинается с мечты», – прокомментировала руководитель Национального центра «Абилимпикс» Дина Макеева.

В этом году в список компетенций регионального чемпионата Ленинградской области включены новые направления: «Аддитивное производство», «Роботизированное искусство (Робоарт)», «Сварочные технологии», «Мастер народно‑художественных промыслов (Лоскутное шитьё)», «Работник зелёного хозяйства», «Семеноводство», «Сборка‑разборка электронного оборудования», «Изготовление изделий из ротанга», «Изготовление пищевых полуфабрикатов», «Мастер по приготовлению пиццы», «Изготовление мягкой игрушки» и «Налоговый консультант». Соревнования пройдут в трёх категориях – «школьники», «студенты», «специалисты».

«Чемпионат „Абилимпикс» играет важную роль в социально‑экономическом развитии Ленинградской области, помогает раскрыть профессиональный потенциал людей с инвалидностью и ОВЗ, а также способствует их интеграции на рынок труда. В регионе ведётся системная работа по созданию инклюзивной образовательной среды: учебные заведения оснащаются необходимым оборудованием, внедряются адаптированные программы. Партнеры-работодатели участвуют в трудоустройстве победителей и организуют адаптацию рабочих мест. Такая поддержка позволяет формировать кадровый резерв мотивированных и квалифицированных специалистов. Мы стремимся к экономике равных возможностей, где каждый может реализовать свои способности», – отметила Валентина Кирильчук, руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Ленинградской области.

Победители регионального этапа смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2022 г. №119 победители и призеры Национального чемпионата награждаются сертификатами на право получения дополнительного образования или приобретения специализированных технических средств реабилитации.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Региональный центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и Президентской платформы «Россия – страна возможностей».