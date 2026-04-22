«Ах, умолчу ль о мамушке моей…»

«Весь сказочный мир был ей известен…»

Федор Михайлович Достоевский в 1860-е риторически вопрошал: «...Грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это вздор?.. А что, если и в самом деле не вздор? Вот теперь много русских детей везут воспитываться во Францию; ну, что, если туда увезли какого-нибудь другого Пушкина, и там у него не было бы ни Арины Родионовны, ни русской речи с колыбели?»

Вопросы, которыми задавался Достоевский, до наших дней витают в воздухе. Возможно, и сегодня есть те, кто сомневаются в том, что Арина Родионовна сыграла большую роль в становлении творчества поэта, но не сотрудники единственного в России музея, который посвящен простой крестьянской женщине – «Домика няни А.С. Пушкина».

Личность Александра Пушкина бесспорно формировалась в семье, в Лицее, в общении со многими известными людьми того времени. Но свой неоценимый вклад внесла и простая русская крестьянка, наделенная поэтическим даром и любившая своего питомца искренней материнской любовью.

Первый биограф Пушкина – Павел Васильевич Анненков, заставший в живых еще многих из окружения Пушкина, помнивших няню его, говорил:

«Родионовна принадлежала к типическим и благороднейшим лицам русского мира. Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворною строгостью оставило в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственной, неизменной любовью и, в годы возмужалости и славы, беседовал с ней по целым часам. Это объясняется и еще другим важным достоинством Арины Родионовны: весь сказочный мир был ей известен, как нельзя короче, и передавала она его чрезвычайно оригинально. Поговорки, пословицы, присказки не сходили у нее с языка. Большую часть народных былин и песен, которых Пушкин так много знал, он слышал от Арины Родионовны. Можно сказать с уверенностью, что он обязан своей няне первым знакомством с источниками народной поэзии и впечатлениями от нее…»

По воспоминаниям сестры поэта – Ольги Сергеевны – Арина Родионовна «была… настоящею представительницею русских нянь; мастерски говорила сказки, знала народные поверья и сыпала пословицами, поговорками». Ее любили слушать не только дети, но и вся домашняя прислуга.

«Несмотря на то что всем окружающим строго было запрещено пугать нас ведьмами, домовыми, няньки все дни говорили о них между собой», – вспоминала сестра поэта Ольга.

Откуда Арина Родионовна так много знала?

Напомним, что село Суйда, в котором она родилась, расположено на северо-западе России. Поэтому в нем соединились среднерусские и новгородские, шведские и финские предания. Няня слышала их еще в пору своего детства и юности, а потом пересказывала Александру Пушкину.

Особая близость между Пушкиным и Ариной Родионовной сложилась во время его двухгодичной ссылки. В июле 1824 года в село Михайловское Псковской губернии под надзор местного начальства был выслан опальный поэт из Петербурга. И здесь с радостью его встретила постаревшая его няня, которая по-прежнему так же любила своего Сашу.

В Михайловском Арина Родионовна не просто стерегла усадьбу, но и вела все господские дела. В мемуарной литературе, посвященной ссылке, имена няни и поэта стоят неразрывно.

В доме комнаты няни и Пушкина были рядом. «Вход к нему прямо из коридора; против его двери – дверь в комнату няни, где стояло множество пяльцев», – вспоминал И.И. Пущин. По свидетельству кучера Пушкина П. Парфенова: «Он всё с ней, коли дома. Чуть встанет утром, уж и бежит ее глядеть: «здорова ли, мама?» – он ее все мамой называл... И уж чуть старуха занеможет там, что ли, он уж всё за ней...»

Они вместе коротали вечера. Няня усаживалась к столу со своими вечными чулками или с прялкой и под бойко бегающее в ее руках веретено сказывала свои сказки – певуче, просто, что, по свидетельствам самого поэта, получалось у нее превосходно. Он часто приходил в ее маленький домик, стоявший рядом с господским.

Своему брату Льву Пушкин писал: «Знаешь ли мои занятия? До обеда пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»

В Михайловском Пушкин полюбил свою няню уже не детской, а сознательной любовью взрослого человека и всячески заботился о ней. Как-то ему пришлось прогнать плутовку-экономку, «а то бы она уморила няню, которая начала от нее худеть», – писал он брату.

По рассказам Арины Родионовны А.С. Пушкин написал всеми любимые сказки: «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказку о попе и о работнике его Балде».

Поэт воспел свою няню в стихах и пронес ее образ через множество произведений. Пушкин называл Арину Родионовну «единственной подругой», «доброй подружкой», своей «голубкой дряхлой», «мамушкой», «нянюшкой», «наперсницей волшебной старины».

Личность мирового масштаба

Творческий дар Арины Родионовны, мудрость, терпеливость, гостеприимство и нежнейшая любовь к своему питомцу снискали неизменное уважение Пушкина, его друзей и почитателей его таланта.

Николай Михайлович Языков, поэт того периода времени, оставил подробные записи бесед с Ариной Родионовной; называл ее не Ариной Родионовной, а Свет Родионовной, показывая беспредельное уважение к няне и даже благоговение перед нею.

Н.М. Языков посвятил ей два стихотворения: «К няне А.С. Пушкина» (1827г.) и «На смерть няни А.С. Пушкина» (1830г.) В его памяти она осталась:

«…Как детство, шаловлива,

Как наша молодость, вольна,

Как полнолетие, умна

И, как вино, красноречива…»

(«На смерть няни А.С. Пушкина»)

Сохранились два письма к Пушкину, написанные под диктовку няни и являющие пример ее образной речи, в которых проявляется вся глубочайшая любовь няни к своему Саше:

«Любезный мой друг Александр Сергеевич, я получила ваше письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем благодарна – вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только когда засну, то забуду вас и ваши милости ко мне. Ваша любезная сестрица тоже меня не забывает. Ваше обещание к нам побывать летом меня очень радует. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю. Наши в Петербурге летом не будут: они все едут непременно в Ревель – я вас буду ожидать и молить Бога, чтоб он дал нам свидеться... Прощайте, мой батюшка, Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится. Я, слава богу, здорова, цалую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна» (писано под диктовку в Тригорском). Письмо покоряет своей любовью – что же это, если не молитва за своего любимейшего питомца?

Александр Сергеевич Пушкин приехал в Михайловское летом 1827 года. К тому моменту Арине Родионовне исполнилось уже 69 лет.

В 1828 году Арина Родионовна поселилась в Петербурге у Ольги Сергеевны, которая вышла замуж за Н.И. Павлищева.

Скончалась Арина Родионовна в их доме (29 июля по старому стилю) в 1828 году «после кратковременной болезни» 70 лет отроду. Исходя из социального статуса, хоронили Арину Родионовну скромно, отпели ее в храме Владимирской Божией Матери в Придворных слободах, а похоронили на Смоленском кладбище. Спустя два года Александр Пушкин пытался найти ее могилу, но не смог – она была утрачена навсегда. Лишь в 1977 году на Смоленском кладбище появилась табличка в память о няне поэта.

Пушкин тяжело переживал смерть любимой няни. В одном из стихотворений он вспоминал:

… Бывало

Ее простые речи и советы

И полные любови укоризны

Усталое мне сердце одобряли

Отрадой тихой …

Личностью мирового масштаба является наша с вами землячка, простая крепостная русская женщина Арина Родионовна. Дорогая сердцу «мамушка» безгранично любила своего воспитанника, ничего не требуя взамен, даря свою любовь и преданность. Была для него не только няней, но настоящим мудрым другом.

А.С. Пушкин на всю жизнь сохранил трогательное, любящее отношение к своей няне, увековечив ее имя. Возможно, поэтому Александр Пушкин говорил: «Если грядущее поколение будет чтить мое имя, должна быть не забыта и эта бедная старушка».

А.М. Ганина, младший научный сотрудник музея «Домик няни А.С. Пушкина»