Городошный спорт в Гатчине: быть или не быть?

Почему спортсмены уехали в Пудость?

Редакция нашей газеты получила приглашение от администрации Гатчинского округа на освещение этих соревнований по городкам, которые должны были проходить на городошной площадке за Гатчинской

школой № 11. Однако в воскресенье, 12 апреля, площадка выглядела заброшенной посреди оживающих после зимы зарослей и бурелома. Как выяснилось, турнир перенесли в Пудость – это единственное на данный момент место, где гатчинцы могут играть в настоящие городки, которые, кстати, считаются официальным видом спорта в России.

Казалось бы, в чем проблема? В Пудости – так в Пудости. Но сами городошники с такой постановкой вопроса не согласны. На протяжении долгих лет они занимаются возрождением городошного спорта, имеющего свою большую историю и традиции в Гатчине. И вот, казалось бы, когда его популярность стала возрастать, и уже сложилась дружная команда спортсменов, люди почувствовали себя изгнанниками на родной земле...

О судьбе городков в Гатчине мы писали еще год назад в нашей газете, сделав большой репортажный материал как об истории, так и о современном состоянии этого вида спорта в нашем округе. Как выяснилось, за минувший год мало что изменилось.

Городки на гатчинской земле

Напомним, возрождение городошного спорта на гатчинской земле началось в начале 2000-х годов в поселке Пудость по инициативе кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, тренера высшей категории, судьи всероссийского уровня Вильё Адамовича Остонена. В Пудости были построены специализированные городошные площадки, которые до сих пор считаются одними из лучших в Ленинградской области. Вильё Остонен возглавил Федерацию городошного спорта по Гатчинскому району.

В Гатчину городки начали возвращаться в 2013 году благодаря инициативе местных энтузиастов – учителя физкультуры гатчинской школы-интерната Марата Кульматицкого и его тренера Сергея Алексеева. Педагоги приняли участие в районном конкурсе грантов в сфере молодежной политики, представив проект «Городки: возрождая традиции, защищаем Отечество». Проект выиграл. В 2014 году на территории спорткомплекса школы-интерната силами энтузиастов были построены первые городошные площадки, на которых стали проводиться тренировки и соревнования. Городки стали частью физкультурного воспитания школьников, а вслед за ними подтянулись и ветераны. Городки были включены в программу Спартакиады трудовых коллективов и Спартакиады пенсионеров, был создан городошный клуб «Возрождение».

В 2020 году возникла необходимость в новой площадке. Энтузиасты городошного спорта Владимир Радаев, Сергей Царенко и Марат Кульматицкий выбрали место на заброшенной территории за школой № 11, где когда-то был парк аттракционов. Новая площадка также была обустроена и поддерживалась все эти годы силами гатчинских городошников, став, по сути, единственной в Гатчине. На ней можно было тренироваться, проводить спортивные городошные игры и соревнования среди школьников и жителей Гатчинского округа. Но вот на более высокий уровень спортсмены уже не могли претендовать: на личные средства соответствующую современным игровым стандартам городошную площадку не построишь.

Площадка за школой № 11 из года в год разрушалась, в итоге став непригодной к игре. Правда, в микрорайоне Мариенбург в Гатчине не так давно была построена еще одна городошная площадка. Но, как говорят спортсмены, она еще меньше приспособлена для игры. Интересно, что к существующим двум площадкам добавилась еще одна. В прошлом году гатчинские городошники обратились за помощью к депутату Законодательного собрания Ленинградской области Сергею Коняеву. По его ходатайству администрация выделила городошникам землю под новую площадку в парковой зоне микрорайона Аэродром. К сожалению, дальше этого дело не пошло: по факту это просто кусок целины у железнодорожного полотна, который еще нужно как-то обработать и обустроить.

Как видим, с городошным спортом в Гатчине сложилась парадоксальная ситуация: в городе на данный момент есть три условных площадки для игры в городки, но все три к игре совершенно не пригодны.

В ожидании решения

Поняв, что площадку за школой № 11 после зимы своими силами не поднять, игроки Гатчины и Гатчинского округа поехали на турнир в Пудость. Но перед этим спортивная организация по городошному спорту официально обратилась к главе администрации Гатчинского округа с просьбой помочь создать в Гатчине оборудованную площадку. К своему обращению спортсмены приложили схему будущей площадки в микрорайоне Аэродром, которую готовы обсудить при встрече с подрядчиком. Как они указывают, на этой площадке можно разместить минимум четыре игровых полунакрытых поля, две бытовки для инвентаря и раздевалки, что дает возможность заниматься круглый год.

Письмо подписало более сорока гатчинских игроков в городки – от самых молодых до ветеранов этого вида спорта.

Юлия Лысанюк

Фото из архива “ГП”