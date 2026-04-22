Деревни в Гатчинском округе могут стать поселками

Необходимость принятия закона обусловлена тем, что в результате образования Гатчинского муниципального округа при объединении поселений в границах некоторых муниципальных образований появились населенные пункты с одинаковыми наименованиями и видом населенного пункта. Это в свою очередь привело к невозможности присвоения адресов объектам адресации, проблемам в регистрационном учете граждан, регистрации прав на недвижимое имущество и т.п.

Чтобы выйти из сложившейся ситуации законопроектом предлагается в отношении деревень Горки, Зайцево, Ижора (Веревское территориальное управление), Ивановка (Пудостьское территориальное управление) и Новая (Елизаветинское территориальное управление) изменить вид населенного пункта «деревня» на «поселок».

В ходе обсуждения Дмитрий Рытов подчеркнул, что в связи с переходом на одноуровневую систему местного самоуправления, в Ленинградской области с этой проблемой столкнутся и другие муниципальные районы. Поэтому работа по изменению видов одноименных населенных пунктов, расположенных на территории Ленинградской области, будет продолжена. Советами депутатов, на территории которых они расположены, принимаются и будут приниматься подобные решения.

Стоит отметить, что данная проблема актуальна для многих регионов. В частности, в марте этого года на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления рассматривался вопрос о мерах, предпринимаемых в субъектах СЗФО в части размещения в государственном адресном реестре информации о населенных пунктах с одинаковыми названиями, расположенных в одном муниципальном образовании. Так, например, в Псковской области появилось от восьми до семидесяти одноименных населенных пунктов, а в Новгородской области в настоящее время 142 населенных пункта, имеющих одноименные наименования и одинаковый статус.

По итогам обсуждения комиссия решила поддержать законопроект сразу в трех чтениях на ближайшем пленарном заседании ЗакСа.

