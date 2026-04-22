Гатчинский «Феникс» – победитель регионального слёта-конкурса кадетов МЧС

22 апреля в лагере «Лесная сказка» собрались три сборные команды шестых и седьмых кадетских классов из Гатчинского округа, Лужского и Волосовского районов, а также внеконкурсная команда старшеклассников из Ломоносовского района.

На торжественном построении всех приветствовал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского округа, подполковник внутренней службы Антон Егоров. Команды представили свои «визитные карточки» и продемонстрировали блестящую строевую подготовку. Получив маршрутные листы и карты территории, кадеты отправились выполнять конкурсные задания. На станциях, разбросанных по территории лагеря, ребятам пришлось стрелять из арбалета по мишеням, разбирать и собирать автомат Калашникова на скорость, оказывать первую помощь пострадавшему, надевать боевую одежду пожарного и проходить полосу препятствий. Судьи – личный состав отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского округа и 18 пожарно-спасательного отряда – оценивали правильность и скорость выполнения задач.

На каждом этапе соревнований юные кадеты были на высоте, доказывая, что у спасателей подрастает достойная смена. Как отметил Антон Егоров, занятия в кадетском классе и участие в профильных конкурсах преследуют двойную цель: помимо практических навыков и квалификации, детям прививается культура безопасного поведения:

- Мы живём в век технологий, с множеством потенциальных опасностей, и знания, получаемые кадетами в школе, помогают не теряться в критической ситуации. Кроме того, слет-конкурс – это хорошая проверка полученных навыков. Наши инспекторы, пожарные-спасатели регулярно встречаются с ребятами, проводят занятия, школьники посещают пожарные части – знакомятся с техникой и приобщаются к корпоративной культуре МЧС.

В итоге, после прохождения всех станций, по сумме баллов конкурсных испытаний первое место заняла команда «Феникс» – кадеты Гатчинской школы № 7, руководитель – Ольга Буйчик. «Серебро» завоевали победители прошлого года – ученики Толмачевской школы им. Героя Советского Союза И.И. Прохорова Лужского района. Бронзовые призеры – кадеты Волосовской школы № 2.

10-классники Низинской школы Ломоносовского района участвовали в слете вне конкурса – как старшие товарищи и были поощрены грамотой за участие.

Екатерина Дзюба