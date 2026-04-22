"Молзавод": в Гатчине объявили старт конкурса проектов
Гатчина — столица Ленинградской области, город с уникальной историей, наполненный интересным настоящим и амбициозным будущим. Главная задача проекта «Молзавод» — заявить о Гатчине по-новому. Победителя ждет приз – 500 тысяч рублей
Администрация Гатчинского округа объявила открытый конкурс на лучший эскизный проект редевелопмента комплекса зданий Гатчинского молокозавода и благоустройства прилегающих территорий (пр. 25 Октября, д. 2-а, д. 4).
Что предстоит сделать?
- Разработать концепцию преобразования территории с учётом исторического и промышленного наследия.
- Предложить варианты наполнения пространства: музеи, выставки, лофты, коворкинги, кафе, творческие и спортивные студии, детские зоны и многое другое.
- Сохранить индустриальный дух и создать современное место притяжения для жителей и туристов.
Кто может участвовать?
- Архитекторы, дизайнеры, творческие коллективы и все, кто хочет внести свой вклад в развитие города.
Основные этапы:
- Приём работ: 22 апреля — 29 мая 2026 года.
- Рассмотрение проектов: 1–5 июня 2026 года.
- Награждение победителя: 8–18 июня 2026 года.
Призовой фонд:
Победитель получит 500 000 рублей.
Куда обращаться?
Заявки и проекты принимаются по адресу: г. Гатчина, ул. Киргетова, д. 1, каб. 5б.
Часы работы: пн–чт 9:00–18:00, пт 9:00–17:00.
Телефон для справок: 8-(813-71) 3-17-79.
Присоединяйтесь к созданию нового общественного пространства Гатчины!