Александр Дрозденко: «Выигрывают те страны, которые начинают поддерживать друг друга в период роста, чтобы интегрировать свои возможности»

«Выигрывают те страны, которые начинают поддерживать друг друга в период роста, чтобы интегрировать свои возможности. Задача — попасть в те направления, которые дадут точечный эффект», — отметил Александр Дрозденко.

В ходе брифинга Александр Дрозденко также обозначил ключевые планы по взаимодействию между Ленинградской областью с Узбекистаном:

закупка специализированного транспорта и тканей, а также увеличение туристических потоков в Узбекистан;

ежегодная специализация шоурума в Ташкенте по актуальным направлениям экономики. В приоритете - цифровизация, искусственный интеллект и строительство;

помощь в реставрации объектов культуры Узбекистана силами специалистов Международного центра реставрации в Рождествено;

приглашение туристов из Узбекистана на исторические реконструкции в Выборгский замок.

«Рассказал Sputnik Узбекистан как мы переводим экономическое партнерство с Узбекистаном в прикладной формат.

Шоурум Ленинградской области в Ташкенте уже объединил 62 компании, добавим еще 14 и в этом году начнем работать по профильным направлениям. Первыми станут строительство и цифровое развитие. Именно там рынок сейчас быстро растет, и именно туда будем заводить наши технологии, материалы, оборудование и готовые решения.

Под эту задачу ставим и конкретные экономические ориентиры. В 2026 году рассчитываем выйти на товарооборот в 100 млн долларов, к 2027 году поднять его до 150 млн, к 2030 году выйти на 250 млн долларов.

Для Ленинградской области это вопрос не только внешней торговли. Чем больше наши предприятия заходят в новые проекты и рынки, тем увереннее растут производство, занятость и налоговая отдача. А значит, крепче становится экономика и сильнее бюджет, который работает на развитие и безопасность родного региона», — отметил Александр Дрозденко.