Сергей Марков: “История дороги жизни хранит множество подвигов, о которых хотелось бы снять фильмы”

Это беспрецедентный случай, когда предпремьерный показ фильма прошел во всей кинотеатральной сети “Мираж Синема” в Санкт-Петербурге (в девяти кинотеатрах) одновременно. Для города тема Ладоги имеет особое значение – это не только история, но и часть культурной памяти.

В Санкт-Петербурге показы сопровождались специальной программой: в кинотеатре “Мираж Синема” (Озерки) состоялась встреча с консультантом фильма – Сергеем Марковым, руководителем музея “Кобона: Дорога жизни”.

Фильм “Ангелы Ладоги” рассказывает о малоизвестной странице истории блокады Ленинграда – подвиге спортсменов-буеристов, которые использовали парусные буера для доставки грузов, разведки и эвакуации людей по льду Ладожского озера.

По словам Сергея Маркова, появление этого решения было во многом закономерным: “В Советском Союзе был очень развит парусный спорт — и детские секции, и взрослые. Когда встал лед, эта идея, по сути, лежала на поверхности. Спортсмены объединились и превратили спортивный снаряд в средство доставки грузов”.

Буера позволяли выполнять задачи, недоступные другим видам транспорта: они могли развивать скорость свыше 100 км/ч, при этом двигаться практически бесшумно – поэтому использовался и для разведки, и для диверсионных задач, и для доставки срочных грузов. При этом подвиг буеристов долгое время оставался в тени: “Это не была постоянная история – все зависело от состояния льда. Если на лед выпало много снега, буера уже не могли двигаться. Поэтому их использовали только в определенные периоды”.

Сергей Владимирович также отметил роль кино как формы исторической памяти: “Кино – одно из главных и массовых искусств. Через него можно рассказать историю в увлекательной форме, с сопереживанием главным героям. Этот фильм трогательный и позитивный, в нем спасают наше будущее – детей”.

Отдельно он обратил внимание на силу духа жителей блокадного Ленинграда: “Еще в декабре 1941 года архитекторы проектировали, каким будет город после войны. Люди жили в тяжелейших условиях, но все равно мечтали о будущем”.

По мнению Сергея Маркова, тема блокады по-прежнему хранит множество малоизвестных историй, о которых можно снять хорошие фильмы: “Есть истории врачей, маскировки, моряков. Про ледовую дорогу знают все, а про водную – гораздо меньше”.

Сюжет фильма “Ангелы Ладоги” разворачивается в ноябре 1941 года. Блокадный Ленинград держится на Ладожской трассе - Дороге жизни. Отряд буеристов рискует собой, эвакуируя людей и доставляя грузы. Но, узнав, что в городе забыли детей-сирот, команда берется за невозможное. Бывшим соперникам в спорте придется объединиться, чтобы спасти тех, кто не может спастись сам.

Смотрите фильм “Ангелы Ладоги” в кинотеатрах с 23 апреля.