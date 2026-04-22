В Ленинградской области стартовало исследование финансовой грамотности населения

По состоянию на 21 апреля 2026 года опрос прошли 5 400 человек. Наиболее активное участие приняли жители Гатчинского муниципального округа, Тосненского, Выборгского и Волховского муниципальных районов.

Исследование охватывает четыре ключевых блока: финансовые знания, финансовые навыки (поведение), финансовые установки и цифровая финансовая грамотность.

«Главная задача — обеспечить, чтобы новые возможности цифровой экономики не оборачивались новыми рисками для ленинградцев», — отмечают в РЦФГ ЛО. Проводимое тестирование — один из инструментов решения этой задачи.

Итоги исследования 2026 года позволят актуализировать планы в сфере финансового просвещения, определить точки приложения усилий и сформировать дальнейшую траекторию развития.

Справка. Ленинградская область уже достигла значимых результатов в этой сфере. В 2024 году заложена основа для системной работы: принята Региональная программа финансового просвещения до 2030 года, создана межведомственная комиссия при Губернаторе Ленинградской области, образован Региональный центр финансовой грамотности Ленинградской области.

Индекс финансовой грамотности в Ленинградской области в 2024 году составил 13,8 балла из 21 возможного (65,7%), что выше среднего показателя по Российской Федерации и странам ОЭСР. Индекс цифровой финансовой грамотности определён в 7,98 балла из 11 возможных (72,5%) — также выше среднего по России.

