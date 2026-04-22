Комиссия по ЖКХ и ТЭК поддержала продление «амнистии» по долгам за электроэнергию до 1 июня

Документ, внесённый депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Саядом Алиевым, Сергеем Бебениным и Дмитрием Рытовым, предлагает поправить статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года № 24‑оз. В действующей редакции при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона № 24‑оз (то есть до 7 апреля текущего года). Законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года.

Как следует из пояснительной записки, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно увеличиваются в отопительный период из‑за роста объёмов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май. Наличие долга, в свою очередь, становится препятствием для получения льготы.

От губернатора Ленинградской области также поступило положительное заключение. В итоге комиссия рекомендовала принять законопроект сразу в трех чтениях на ближайшем заседании.

«Согласно ранее принятому Законодательным собранием областному закону, одним из критериев предоставления льготы является отсутствие задолженности, срок окончания которой был установлен до 7 апреля. Предлагаем продлить его до 1 июня, тем самым дать больше возможностей людям воспользоваться предоставляемой льготой», – прокомментировал председатель комиссии Михаил Коломыцев.

Напомним, ранее в регионе уже был принят ряд мер для снижения финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона, а также расширен круг лиц, имеющих право на льготу.

