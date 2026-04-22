«Волонтёры наследия Ленинградской области» приведут в порядок 16 памятников истории и архитектуры

Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, какие памятники истории и архитектуры будут приведены в порядок:

«В Ленобласти умеют не только строить новое, но и заботиться о прошлом — доверяем это дело молодёжи. Поддержали грантом Губернатора проект «Волонтёры наследия Ленинградской области». #Команда47 и реставраторы не первый год приводят в порядок памятники истории и архитектуры.

Дом купца Кулагина, Усадьба Приютино, Усадебный дом Штакеншнейдера, парк Раскулицы, Фабрика Рихтера — и это малая часть объектов. В новом сезоне — 15 выездов в 9 районов Ленинградской области. Будем привлекать губернаторские молодёжные трудовые отряды. Присоединиться может каждый ленинградец.



Нам важно не просто укрепить волонтёрское движение, а показать молодёжи: история — это не только книги и учебники. Это храмы, усадьбы, погосты, которые можно спасти своими руками. Это память, которая оживает, когда ты лично участвуешь в её сохранении».



Проект «Волонтёры наследия Ленинградской области» реализует АНО «Культурный мост» при поддержке гранта Губернатора Ленинградской области.