К 100-летию Ленобласти — интерактивное выставочное пространство
Александр Дрозденко сообщил, что концепцию проекта «Дороги истории и современности Ленинградской области» поддержала в ходе выставки «Иннопром» генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.
«Ленинградская область уже оформила земельный участок, а также павильон площадью 2,5 тысячи квадратных метров на Дороге жизни для создания филиала Национального центра «Россия». Здесь создадим интерактивное выставочное пространство, рассчитанное прежде всего на молодежь. В единой логике покажем путь от исторических маршрутов и транспортных символов страны до цифровых решений завтрашнего дня, включая наши фантазии на тему «Кибердеревня».
Проект профинансируем своими силами, реализуем в две очереди и будем двигать в высоком темпе, чтобы представить результат к 100-летию Ленинградской области, — отметил глава региона.
