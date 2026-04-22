Частным музеям нужна поддержка

В центре внимания общественников – работа частных музеев, в том числе работающих без оформления юридического лица и не включенных в государственный реестр музеев, но обязательно нацеленных на осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности. Ведь иногда слово «музей» в названии учреждения – лишь формальная вывеска, а деятельность ориентирована на коммерцию.

Когда музей открывает бизнесмен, для него это скорее хобби. Перед музеем не ставится задача приносить прибыль. Это больше меценатство или социальная ответственность. Гораздо сложнее, когда коммерческого фундамента нет, как у большинства частных музеев. Они существуют за счет энтузиазма сотрудников. Люди такие музеи очень любят и охотно посещают. Как ни странно, в музейном деле популярность вовсе не равняется рентабельности.

Содержать частный музей сложно. На аренду, обслуживание помещений, коммунальные платежи, сигнализацию, зарплату сотрудникам, налоги, работу в архивах, реставрацию и пополнение фондов, организацию творческих встреч и тематических выставок уходит очень много средств.

Члены Общественной палаты обсудили вопрос о действующих формах поддержки. Так, важной формой поддержки некоммерческих организаций, выбравших музейную деятельность, является предоставление бюджетных субсидий на реализацию проектов. Но специальной программы по работе с частными музеями пока нет.

Участники встречи говорили об использовании креативного потенциала частных музеев, о более активном включении в культурную повестку округа, о привлечении к участию в обсуждении важных для Гатчины проектов и инициатив, участию во временных экспозициях, фестивалях, тематических презентациях Гатчинского округа.

На территории округа работает немало частных учреждений, экспозиции которых посвящены истории края, военной истории, культуре и быту, техническим достижениям и выдающимся деятелям. Есть и необычные музеи, например, музейно-выставочное пространство «Музей гатчинского патефона». Экскурсию по нему провел член Общественной палаты Гатчинского округа, коллекционер, руководитель музея Анатолий Горбатенко.

Краеведение традиционно является одним из важнейших источников воспитания патриотизма и стремления служить своему Отечеству. Оно не только способствует позитивному преобразованию территории на основе научных знаний о региональных особенностях и возможностях, но и является стабилизирующим фактором. Чувство малой родины, гордость за земляков, знание своей достоверной истории, своих корней укрепляют уверенность человека в его настоящем и будущем.

Время ставит перед обществом новые задачи и цели, сегодня важно еще и сформировать основу для того, чтобы туризм стал значимой доходной статьей бюджетов различного уровня.

Председатель Общественной палаты Лариса Пункина выразила уверенность, что проблемы частных музеев будут решены. Тем более что одной из наиболее важных остается задача эффективного и правдивого представления широкой аудитории исторических знаний.

- Открытие в Гатчинском округе частных музеев различной направленности способствует развитию внутреннего туризма, в том числе культурно-познавательного, знакомит с историей местности, а также способствует патриотическому воспитанию молодого поколения, - считает Лариса Пункина.

Так родилась инициатива провести круглый стол, где вопрос о поддержке частных музеев может обрести форму конкретных рекомендаций, полезных для их развития и на благо Гатчинского округа. Подготовкой круглого стола займется рабочая группа Общественной палаты.

Татьяна Можаева