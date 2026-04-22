В подмосковной деревне Щекутино вновь зажгли Огонь памяти

На мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения в подмосковной деревне Щекутино вновь горит уникальный Огонь Памяти. Впервые он был зажжён год назад в честь 80-летия Великой Победы. Его источник — девять частиц пламени, которые доставили из российских городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы. В этом году Огонь Памяти на мемориале в Щекутино будет гореть 10 часов в память о тех, кто 85 лет назад здесь остановил наступление фашистских войск на Москву.

В 2026 году отмечается 85 лет с тех пор, как было остановлено наступление под Москвой. И случилось это именно здесь — на Наро-Фоминской земле. Также в этом году 85 лет с основания 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Символично, что наша акция Памяти на мемориале — наш первый шаг, который открывает серию масштабных мероприятий, приуроченных к 185-летию Сбера.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «В истории войны множество трагических страниц. Среди них — подвиг, наших коллег, работников финансовой сферы, которые в тяжелейшие дни сражений погибли в ожесточённых боях под Наро-Фоминском. Каждый год накануне Дня Победы мы здесь, в деревне Щекутино склоняем головы перед подвигом 4-й дивизии народного ополчения, 85 лет назад они были серди тех, кто защитил Москву и не дал врагу пройти на столицу нашей Родины. В прошлом году мы впервые зажгли на мемориале уникальный Огонь Памяти: его частицы из девяти городов-героев России объединились как символ общего подвига и вклада народа в Великую Победу. Мы сберегли частицу этого единого Огня и в этом году вновь зажгли здесь Огонь Памяти — как символ нашей вечной благодарности победителям в Великой Отечественной войне, единства и неразрывной связи поколений».

В рамках акции также прошла посадка 20 сосен, около мемориала теперь появилась памятная аллея. Гости смогли опробовать себя в качестве связистов и познакомиться с оружием времен Великой Отечественной войны в рамках выставки, на мероприятии желающие также угостились горячими блюдами полевой кухни.

В мероприятии традиционно приняли участие сотрудники и волонтеры Сбера, ветераны и участники Великой Отечественной войны, пенсионеры банка, военнослужащие 202-й зенитной ракетной бригады и ученики Пушкинской школы №1500.

Роман и Вера Завьяловы, участники акции: «Мы, представляете, познакомились шесть лет назад на акции памяти, когда стояли в "Бессмертном полку" с портретами. Разговорились, и выяснилось, что мой прадед и ее прадед воевали в одной дивизии, только в разных полках. Это как знак свыше был. Сегодня пришли на акцию памяти с дочкой. Для нас такие мероприятия — возможность вспомнить подвиг прадедов и еще раз сказать спасибо всем, кто защитил нас много лет назад». Дмитрий Воронов, студент, участник акции: «Два года назад я вообще не знал, где воевал мой прадед — в семье об этом молчали, слишком тяжело было вспоминать. А потом при помощи оцифрованных архивов я восстановил его боевой путь и нашел даже номер полевой почты. Оказалось, что он погиб в битве под Москвой, и я впервые в жизни заплакал над документом с пометкой "пропал без вести". Теперь для меня участие в акции памяти — это личный долг».

Сбер более десяти лет шефствует над мемориалом в Щекутино, где похоронены бойцы 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района города Москвы: проводит реставрационные работы, высаживает деревья, организует памятные акции.

4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы была сформирована 2 июля 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР, в ведомство которого входили и гострудсберкассы ― предшественники современного Сбербанка. Люди, которые раньше никогда не держали в руках оружие встали на защиту Родины: сражались на подступах к Москве, в тылу собирали деньги для фронта, организовывали военные займы, переводили пособия семьям солдат. Сотрудники гострудсберкассы, а это были в основном женщины в том числе дежурили во время бомбёжек, заготавливали дрова, вязали тёплые вещи для бойцов.

В рамках поддержки Дня Победы Сбер в этом году также вновь стал технологическим партнёром акции «Бессмертный полк онлайн», которая помогает сохранять память о подвиге героев и призвана объединить миллионы людей по всей стране и за рубежом. Приём анкет для участия стартует совсем скоро — 23 апреля. Авторизоваться можно по номеру телефона, через SberID, а также через ВКонтакте, Одноклассники или MAX. После авторизации 9 мая пользователь сможет увидеть своего героя в начале шествия — без ожидания в общем потоке. Отдельное внимание в этом году уделено работе с архивными фотографиями: с помощью Kandinsky можно улучшить качество снимков, сделать их цветными и чёткими.

Более тысячи волонтёров банка из движения «Всегда рядом. Всегда помним» принимают участие в мероприятиях, посвящённых Великой Победе. Занимаются реставрацией и благоустройством памятников и мест воинских захоронений, помогают ветеранам. Традиционно Сбер в том числе оказывает и комплексную поддержку участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, которые работали в банке — они получат адресную помощь.

На платформе СберВместе каждый также может направить благотворительное пожертвование на помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в 2025 году здесь в рамках акции «Поддержим ветеранов в День Победы» было собрано более 19 млн рублей.

