В Гатчине стартовал ремонт дорог

На выезде из Гатчины в сторону Петербурга ограничено движение: идет ремонт региональной дороги. Подрядчики продолжают дело, начатое в прошлом году.

Как пояснили в окружном комитете по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, работы ведутся строительной фирмой «ДАФ» по двухлетнему контракту «Ленавтодора» на средства бюджета Ленинградской области. Сейчас компания приступила ко второму этапу ремонта региональной автодороги Красное Село – Гатчина – Павловск. В этом сезоне будет отремонтирован участок от проспекта 25 Октября до пересечения с бывшей федеральной трассой Р-23 (теперь это региональная дорога). В новый асфальт закатают отрезок шоссе до виадука и еще метров сто, не доходя до Вайи.

Также в Гатчине продолжается строительство автомобильной дороги IQ – «О`Кей», важной для транспортной инфраструктуры города. Дорога между Пушкинским и Ленинградским шоссе, ведущая от жилого комплекса IQ к гипермаркету «О`Кей», станет продолжением улицы Крупской и, фактически, городской артерией регионального значения: дорога улучшит доступность новых районов и разгрузит въезд в город.

Проезжая часть автодороги IQ – «О`Кей» предусматривает четыре полосы движения, вдоль которых будут проложены тротуары. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ленинградской области».