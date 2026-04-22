На защиту ленинградского неба

— На заседании оперативного штаба под моим руководством принято решение о необходимости укрепления и усиления защиты Ленинградского неба от атак беспилотных аппаратов. Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов, поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам — участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской и Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трёхлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите Ленинградского неба, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области, будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь.

Дополнительные мобильные огневые группы будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии и отдельных воинских подразделений на территории 47-го региона.

Всю материально-техническую часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры.

Одновременно все резервисты будут трудоустроены на такие предприятия для организации их защиты.

Срок службы по контракту — до трёх лет, при этом максимальный срок службы на казарменном положении для защиты Ленинградского неба — от 2 до 6 месяцев (минимальный срок 2 месяца, до 6 месяцев — по решению резервиста).

Контактные телефоны Ленинградского областного военкомата: 8 812 764-76-10, 8 931 235-39-94

