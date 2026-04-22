На защиту ленинградского неба
По инициативе губернатора Александра Дрозденко принято решение создать в Ленинградской области дополнительные мобильные огневые группы, к службе в которых приглашают резервистов из числа ветеранов СВО.
— На заседании оперативного штаба под моим руководством принято решение о необходимости укрепления и усиления защиты Ленинградского неба от атак беспилотных аппаратов. Для формирования экипажей мобильных огневых групп предполагается привлечь резервистов, поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области, прежде всего к ветеранам — участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской и Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трёхлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите Ленинградского неба, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
6-й гвардейской армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Ленинградской области, будет оказана дополнительная материальная и техническая помощь.
Дополнительные мобильные огневые группы будут размещаться на территории предприятий и организаций критически важных объектов инфраструктуры, а также поступят в распоряжение 6-й гвардейской армии и отдельных воинских подразделений на территории 47-го региона.
Всю материально-техническую часть, включая покупку автомобилей, необходимого оборудования, инвентаря, возьмут на себя правительство Ленинградской области и предприятия критических объектов инфраструктуры.
Одновременно все резервисты будут трудоустроены на такие предприятия для организации их защиты.
Срок службы по контракту — до трёх лет, при этом максимальный срок службы на казарменном положении для защиты Ленинградского неба — от 2 до 6 месяцев (минимальный срок 2 месяца, до 6 месяцев — по решению резервиста).
Контактные телефоны Ленинградского областного военкомата: 8 812 764-76-10, 8 931 235-39-94
