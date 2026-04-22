Новые возможности для ленинградских производителей стройматериалов

Summit United договорилась с Slotex и Antarus о поставках продукции для строительной отрасли в Ташкент и Самарканд. Отдельно Союз ЛОТПП и Центр развития промышленности Ленобласти закрепили дальнейшее взаимодействие по подбору поставщиков для поставок на этот рынок.

«Для Ленинградской области такие соглашения означают рост внешнеэкономической активности наших предприятий и расширение рынков сбыта. У региона сильные компетенции в девелопменте, производстве строительных материалов и инженерных решений, и сегодня этот опыт востребован за пределами России. Выход на рынок Узбекистана дает компаниям возможность увеличивать объемы производства, выручку и налоговую базу внутри Ленинградской области. Для бизнеса это еще и способ выровнять сезонность спроса, сохранить устойчивую загрузку предприятий и закрепиться на перспективном направлении», — подчеркнула председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Анастасия Михальченко.