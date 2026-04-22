Жители Ленобласти выбирают благоустройство

— Денис Сергеевич, в каких районах Ленинградской области находится наибольшее количество объектов, которые участвуют в федеральном голосовании за благоустройство 2026 года?

— Дизайн-проекты представлены для всех районов, поэтому приглашаем поучаствовать в голосовании всех жителей региона, достигших 14 лет. Лидер по числу объектов — Всеволожский район: оттуда на голосование заявлено 11 территорий. На втором месте — Гатчинский муниципальный округ с двумя территориями: в Гатчине и Коммунаре. По два объекта у Кингисеппского и Тосненского районов, по одному — у остальных.

— Как отбираются объекты, которые будут выдвинуты на голосование?

— Путь каждого объекта начинается с инициативы граждан. Это чёткая позиция и федеральных структур, и нашего губернатора Александра Дрозденко. Именно жители направляют свои предложения в наш чат-бот и в муниципальные администрации, которые формируют предварительный перечень территорий. После этого идёт региональное голосование — выбираются адреса благоустройства. Архитекторы, урбанисты, проектировщики встречаются с жителями, чтобы подготовить дизайн-проекты и учесть их пожелания. Проекты для самых крупных городов и опорных населённых пунктов как раз направляем на федеральное голосование, которое стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Всего территорий — 34.

— Как технически происходит реализация отобранных проектов? В какие сроки?

— Процесс реализации строго регламентирован. Выбранный жителями проект направляется на конкурс для определения подрядной организации. Непосредственные строительно-монтажные работы, как правило, стартуют весной-летом и завершаются летом-осенью, чтобы жители могли оценить результат до наступления холодов. Важно, что по условиям всех контрактов после завершения работ начинается гарантийный срок, который обеспечивает подрядная организация, а обслуживанием и сохранением пространств обычно занимаются местные администрации.

— Каким образом ведётся проектирование, предусмотрена ли творческая составляющая — архитектурные конкурсы, идеи жителей?

— Творческая составляющая играет ключевую роль. Неза долго до старта голосования мы с Центром компетенций подвели итоги уже IV Архитектурного конкурса среди студентов, где они разработали реальные проекты для девяти городов Ленобласти: это Новая Ладога, Шлиссельбург, Приморск, Кировск, Волхов, Никольское, Выборг, Сосновый Бор и столица — Гатчина. На федеральное голосование вынесли все проекты участников — если их одобрят жители, то воплотить их по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» получится уже в 2027 году.

В начале апреля этого года мы завершили ПроСТОмаф — конкурс малых архитектурных форм к 100-летию Ленинградской области. Предложенные арт-объекты к юбилею региона — интересные современные инсталляции, от исторических и патриотических до забавных детских. Их можно будет реализовать во всех районах. Сейчас как раз собираем каталог проектов.

— В федеральном голосовании обычно помогают волонтёры…

— Так и есть. Недавно стартовал набор волонтёров для голосования, в котором может принять участие любой желающий старше 14 лет. Заявку на Добро.рф можно подать даже в июне. Волонтёры проходят небольшое обучение и рассказывают жителям о голосовании, а при необходимости помогают справиться с техническими моментами. Это доказывает высокую вовлечённость ленинградцев на всех этапах — от выбора территории до её обсуждения и итогового одобрения концепций.

— Какие из объектов по ФКГС последних лет в области можно отметить особо и по каким параметрам?

— Особого внимания заслуживают проекты-победители всероссийских конкурсов. Ключевых критериев их оценки несколько.

Комплексность и атмосферность. Не просто установка скамеек, а создание целостной среды, как в проекте для Кингисеппа, который является третьим этапом благоустройства целой улицы.

Учёт локальной идентичности. Использование исторического контекста, например, стиля средневековой крепости в Выборге или арт-объектов к 100-летию области.

Вовлечённость жителей в обсуждение и подготовку проектов.

Многофункциональность. Современные пространства сочетают зоны для тихого отдыха, детские и спортивные площадки, места для проведения мероприятий.

Особо можно отметить благоустройство парка «Ижора» в Коммунаре, которое станет частью большого комплексного проекта по обновлению города, и набережной реки Коваши в Сосновом Бору («Дворовая набережная»), где создаются спортивные и прогулочные маршруты.

Беседовала Виктория Залепухина

Фото: Комитет по ЖКХ Ленинградской области