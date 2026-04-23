03 – с городского, 103 – с мобильного

Скорая помощь 47 региона переживает реформу. С 2020 года, в соответствии с рекомендациями Минздрава, в Ленинградской области начала формироваться единая система скорой медицинской помощи. Не миновала глобализация и Гатчинскую скорую, которая с прошлой осени тоже стала частью единой областной структуры. Преобразования не прошли незамеченными: граждане стали жаловаться на долгое ожидание. Однако идея заключается как раз в том, чтобы сократить время прибытия скорой до минимума.

За комментарием мы обратились к заведующему гатчинской подстанцией скорой помощи, врачу анестезиологу-реаниматологу Александру Чуличкову.

- Александр Алексеевич, расскажите, пожалуйста, про объединение скорых Ленобласти с центральным аппаратом во Всеволожске: в чем смысл?

- Это директива Минздрава РФ. Система уже опробована в Московской области и других регионах, теперь дошло до нас. Грандиозный замысел в том, чтобы в 47 регионе работала единая диспетчерская служба скорой помощи – как единый центр спасения, где есть оперативный отдел, который может мониторировать все бригады Ленобласти. Все вызовы – хоть из Гатчины, хоть из Приозерска – поступают в единый диспетчерский центр на центральную станцию скорой помощи во Всеволожске. Это – сердце и мозг скорой Ленинградской области. Там находится администрация службы и главный врач, а мы на местах работаем у них в оперативном подчинении.

- Насколько это удобно для самих сотрудников скорой и полезно для пациентов?

- Это очень правильная мысль с глобальной точки зрения. Как пример: недавно в Волосовском районе попал в аварию рейсовый автобус. Девять пострадавших. Волосово не в силах обеспечить достаточное количество бригад, чтобы оказать помощь каждому – мы же не можем в одну машину пятерых пострадавших загрузить, а на весь Волосовский район положено четыре-пять бригад. Соответственно, оперативный отдел понимает, что Волосово не справится, и сразу присылает на помощь бригады из Гатчины, из Луги, чтобы ликвидировать последствия ЧС (а девять пострадавших – это уже чрезвычайная ситуация). В итоге оперативные службы отработали, и в течение 30-40 минут все пациенты были развезены по стационарам.

Это первое. А второе: допустим, в Волосово будет только пять пострадавших, и вся волосовская скорая уедет туда. А кто станет оказывать помощь жителям Волосовского района? Оперативный отдел сразу видит оголенный участок и при необходимости направляет туда бригады с близлежащих подстанций.

А может быть завал и без всякого ЧП. Например, в Луге, где много садоводств, летом начнется аврал. Диспетчер увидит, что Луга зашивается, а в Гатчине, например, затишье – восемь машин стоят, и диспетчер сработает на опережение и направит одну машину на усиление в Лугу. Хотя сейчас больше помогают нам…

- Почему? В Гатчине всплеск какой-то болезни?

- Просто очень много вызовов, и далеко не все они на самом деле требуют прибытия скорой помощи. Люди не хотят идти в поликлинику – вызывают скорую. Нужен больничный – опять скорая. Вызывают, чтобы снять побои. Конечно, у нас есть категории срочности, и мы сначала поедем на ДТП, на боли в сердце, чем на температуру или давление. Дифференцировать вызовы – работа центрального диспетчерского отдела, где есть старший диспетчер смены, ответственный врач и его помощник, начальник оперативного отдела. Целая команда работает, чтобы ускорить прибытие кареты скорой помощи.

- Но вот раньше можно было позвонить на гатчинскую подстанцию и проконсультироваться с диспетчером-фельд-шером, даже не вызывая скорую. А сейчас?

- Вообще, это неправильно, чтобы диспетчер по телефону давал какие-то рекомендации: «Выпейте таблеточку, скорая к вам не поедет». А в итоге там оказывается всё очень-очень плохо.

- Т. е. теперь, позвонив по «03» даже с банальным вопросом – как сбить температуру, консультации не получишь?

- Наоборот! Если вы полагаете, что можете обойтись и без вызова бригады, но у вас есть сомнение, вы звоните в скорую и говорите: «Соедините меня с врачом», и врач вам даст консультацию. Даже не фельдшер, потому что в едином оперативном центре во Всеволожске работают врачи-консультанты, старшие врачи смены, которые вам подскажут и примут решение, надо отправлять бригаду или нет. Может быть, вы недооцениваете свое состояние.

Система развивается, и эта реформа – во благо. Наши коллеги из Москвы, из Татарстана, где уже действует единая структура скорой помощи, подтвердят: сначала было сложно, как всегда во время реформаций, потом наладилось. Уже сейчас у нас снижается градус недовольства. Нам главное – набрать необходимое количество сотрудников, чтобы каждые сутки в Гатчине заступало на линию не меньше 20 бригад, и мы над этим работаем.

Екатерина Дзюба