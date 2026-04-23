Росреестр Ленобласти разъяснил ключевые аспекты программы социальной догазификации на территории 47 региона

Принципиально важно разделять понятия догазификации и газификации. Под догазификацией понимается бесплатное подведение газопровода исключительно до границ земельного участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом, при обязательном условии, что дом и участок находятся в собственности заявителя — физического лица. Ключевое отличие данной программы заключается в том, что она реализуется в населенных пунктах, где внутрипоселковые газораспределительные сети уже проложены, и требуется лишь построить газопровод-ввод непосредственно до участка. В свою очередь, полная газификация представляет собой более сложный и длительный процесс, включающий строительство магистральных, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, и только затем прокладку сетей до границ участков заявителей.

Ответственным исполнителем за реализацию программы догазификации на территории Ленинградской области назначен Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области. Работа ведется совместно с ПАО «Газпром», ООО «Газпром газификация», выступающим в роли единого оператора газификации, а также с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» и ООО «ПетербургГаз». Ознакомиться с актуальным поэтапным планом-графиком проведения работ, а также перечнем населенных пунктов, вошедших в программу, можно на официальном интернет-портале Комитета по топливно-энергетическому комплексу в специализированном разделе по адресу: https://tek.lenobl.ru/ru/dogazifikaciya/.

Согласно утвержденным плановым показателям, до декабря 2028 года на территории Ленинградской области запланированы мероприятия по догазификации 8 476 земельных участков. География работ охватывает значительную часть региона: Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кингисеппский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Приозерский, Сланцевский и Тосненский муниципальные районы, а также территории Гатчинского и Сосновоборского городских округов. Первый значимый этап программы планируется завершить к декабрю 2026 года, когда газ должен быть подведен к границам 3 329 земельных участков.

Руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков напоминает: «Обязательным условием для участия в программе является наличие зарегистрированного в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на домовладение и земельный участок. Рекомендуем гражданам заблаговременно проверить статус своих объектов и при необходимости привести правоустанавливающие документы в соответствие».

Также Управление отмечает, что вопросы подключения и технологического присоединения находятся в ведении исключительно газораспределительных организаций, чья деятельность подлежит государственному регулированию, в случае если газораспределительная организация допускает нарушение сроков исполнения договора о подключении либо выносит необоснованный отказ в заключении такого договора, защиту прав заявителей в данной сфере осуществляет Федеральная антимонопольная служба, куда и следует направлять соответствующие обращения.