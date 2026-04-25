Ответственное отцовство – это выбор

– Вячеслав, расскажите о своей семье: кем вы и ваша супруга работаете, сколько у вас детей?

– Я в данный момент работаю фотографом как самозанятый. А моя супруга Елена – служащая. У нас одна дочка, которую мы до безумия любим. Скоро ей исполнится три года.

– Как получилось, что вы были рядом с супругой дома, когда дочка родилась?

– Честно говоря, я всегда к этому шел. Еще когда я учился в школе и потом в университете на инженера-конструктора, я увлекался литературой на тему отношений, взрослой жизни, читал об устройстве мужчин и женщин. Прямо как в фильме «Чего хотят женщины». Плавно эти вопросы переросли в философские рассуждения о жизни, мировосприятии и прочем. Это меня увлекает до сих пор. Собственно, поэтому я всегда понимал, что хочу быть рядом с семьей, и искал способы, как это сделать. Но в тот момент я жил на Южном Урале, а что такое удаленная работа до пандемии коронавируса знали единицы.

Я с пяти лет занимаюсь фотографией. Сначала фотографировал на пленку, потом – на первые мыльницы, затем – на крупные зеркальные фотоаппараты, затем – на полноформатные и так далее. Параллельно я работал инженером-конструктором на закрытом оборонном предприятии. И так получилось, что в какой-то момент мой заработок как фотографа стал выше зарплаты инженера. Тогда я понял, что это мой шанс. Я постарался стать заметной фигурой в этой сфере в Уральском федеральном округе. Набравшись опыта, попутешествовав по миру и по стране, накопив деньги, я переехал в самый красивый город России – в Петербург.

Здесь мы познакомились с моей женой, которая в то время работала визажистом и стилистом по прическам. Мы встретились на одном проекте, стали ставить друг другу лайки в соцсетях и оставлять комментарии, а потом это переросло в отношения. После свадьбы мы поняли, что не можем не облечь всю огромную любовь между нами в прекрасного ребенка. Так появилась наша дочка.

– Как выглядела ваша жизнь в этот период?

– Мы с женой вместе прошли через роды, вместе три дня были в роддоме и вместе выписались. Я был погружен в тему того, как организм женщины восстанавливается после беременности – нужно максимум покоя, специальные упражнения для физического здоровья, нельзя поднимать тяжести (а ребенок хоть и маленький, но тоже тяжелый). Уж точно восстановлению не поможет ночью прыгать постоянно к младенцу. Поэтому я постарался максимально взять на себя все заботы, особенно по ночам, и не брал первые месяцы никакие рабочие съемки. Я советую другим мужчинам тоже почитать медицинскую литературу об этом периоде, когда придет время.

Дальше я ездил на работу, возвращался и уходил с дочкой гулять. Иногда подменял по ночам жену, но это было уже сложнее, так как была большая нагрузка рабочая: это был разгар лета, а лето у фотографов — это всегда напряженный сезон. Так совпало, что это был период регресса сна у ребенка, и я могу сказать, что только благодаря жене мы преодолели это непростое время. В какой-то момент я понял, что уже просто засыпаю за рулем, а в аварии я попадать был не готов, поэтому она взяла заботу на себя.

- Когда дочка подросла, что изменилось в вашем распорядке дня?

- Скоро нашей дочери уже три года, она ходит в детский сад, но я постоянно стараюсь помогать и ей, и моей жене. Часто хожу с ребенком гулять, и во дворе все шутят, что только папа и гуляет.

Мы с Леной выступаем как единое целое, у нас нет разделения на мужские и женские обязанности. Поэтому для меня не проблема убраться, приготовить что-то, отпустить куда-то Лену и самому посидеть с ребенком. У нас так было всегда, есть и будет. Самое главное наше правило в семье – мы разговариваем. И если кто-то устал, то он об этом говорит. Благодаря этому никто ничего не придумывает, не додумывает, мы не пытаемся считывать друг друга по жестам или взглядам. Мы честно говорим, что думаем и чувствуем. И я всем рекомендую так делать.

– Как вы делили обязанности по уходу за ребенком?

– Мы никак не делили обязанности, потому что в нашем мире мама и папа одинаковы. Ответственность лежит на нас обоих, поэтому оба должны уметь и знать всё. Мы уже в момент беременности Лены готовились, проходили курсы, изучали информацию обо всём: что в какой месяц происходит, какие подгузники, смеси, прикорм, первая помощь – всё от и до.

– Получается, вы были максимально включены в жизнь малыша?

– Да, я принимал самое активное участие, какое только можно. И до сих пор принимаю. Я приучал ее к садику, сейчас приучаю ее спать одну в кровати и много чего еще делаю.

– Как вам такой опыт ответственного и активного отцовства? Повторили бы?

– Да. Это потрясающий опыт. Я постоянно с семьей и ребенком. Это очень здорово – находиться где-то рядом и помогать ребенку адаптироваться в этом мире, узнавать его, следить за успехами ребенка. Это бесценный опыт. И это определенно перестраивание себя, потому что ни мама, ни папа себе не принадлежат после появления малыша. Вы как будто рождаетесь заново, постепенно принимаете свою новую жизнь и учитесь в ней быть. Честно говоря, первый год ты вообще не понимаешь, что происходит с тобой непосредственно, но каждая секунда жизни с этим маленьким человеком стоит всего.

– Что больше всего вам понравилось в роли новоиспеченного отца?

– Всё. Смотреть в глаза дочки, обнимать ее, играть и гулять с ней, просто переживать с ней ее жизнь. Уже три года абсолютного счастья.

– А что, может быть, больше всего умиляет?

– Да тоже всё. Смотреть, как маленький человек растет, развивается, преодолевает свои какие-то первые кризисы, улыбки, шуточки, речь, путешествия – всё, абсолютно всё. Каждый день с дочкой трогательный. У меня терабайты видео и фото за три года, потому что каждый момент – волшебный и потрясающий.

– Что вас пугало, когда вы стали отцом?

– Абсолютно ничего. Как взрослый человек, я понимаю, что мы боимся чего-то только от незнания. Как только ты начинаешь узнавать всё, погружаться в тему, то страх уходит. Тем более всё всегда преодолимо. Тяжело было только свыкнуться с новым собой, потому что ты понимаешь, что жизнь уже не будет прежней, на себя почти нет времени – всё посвящено ребенку и его жизни. Мне помогала включенная голова и осознанность. Конечно, и разговоры с самым близким человеком – с Леной – помогали, потому что, повторюсь, важно, когда вы оба честно говорите друг с другом.

– Какой вы совет можете дать отцам?

– Главный совет – закрыть все вопросы с женой еще до мысли о ребенке. Если у вас есть какие-то недоговоренности, если у вас есть ситуации без четкого решения – это всё сразу вылезет. Это как пойти на Эверест: если есть хоть где-то даже маленькая болячка, то в обычной жизни даже за десятилетие ничего не будет, а при восхождении это обострится и вызовет осложнения. Пока не будет полного понимания между супругами, пока не закрыты полностью вопросы по делам, деньгам, здоровью – не надо даже думать о ребенке. Только после всего этого можно идти в родительство.

– А как близкие, на ваш взгляд, должны помогать в жизни ребенка?

– Если один из родителей постоянно работает, то помощь близких родственников или друзей очень важна, даже если это будет просто поддержка добрым словом. Даже просто заскочить в гости на 5–10 минут, чтобы молодой родитель мог привести в себя в порядок, сходить быстро в душ. В наше время есть огромное количество возможностей помочь новоиспеченной матери.

Если же вы вдвоем стараетесь быть рядом с ребенком, помогать, подменять друг друга, то по силам справиться и двоим родителям.

– Вы готовы посоветовать пройти такой опыт ответственного отцовства другим?

– Для меня это даже не вопрос – это моя жизнь, по-другому просто не может быть. Это ответственность каждого отца. Уже давно нейропсихология и просто психология доказали, что в первый год жизни ребенка ему в большей степени нужно находиться с отцом нежели с матерью, и в идеале ребенку нужны оба родителя. Это не какой-то определенный опыт – это просто дает возможность быть папой. Если ты отец, то ты рядом с малышом, ты активно участвуешь в его жизни. Не должна одна женщина заботиться о ребенке.

Находиться рядом с моей дочкой и с Леной – это мой выбор. У каждого свой мир, соответственно, это выбор каждого. Не нужно на кого-то ориентироваться, потому что каждая история семьи с ребенком индивидуальна. Это будет только ваш опыт, и его даже пересказать будет невозможно. Всё меняется в жизни, и нужно к этому быть готовым.

Может показаться, наверное, что я какой-то идеальный, что так не бывает. Но дело в том, что я просто очень люблю, ценю и уважаю свою жену и хочу, чтобы это было взаимно. Видя, сколько она вкладывает времени и сил в нашу дочку, наши отношения, наш быт, я хочу вкладывать не меньше, а даже больше. Это искреннее желание, и в нем весь секрет.

Что говорят специалисты

Взаимоотношения отца с младенцем играют ключевую роль в формировании личности ребенка, его когнитивных навыков, в эмоциональном развитии и социальной адаптации. Вовлечение мужчины в уход и воспитание с ранних месяцев жизни создает основу для гармоничного развития и влияет на многие аспекты будущей жизни малыша.

Почему важны взаимоотношения отца с младенцем:

1. Формирование безопасной привязанности. Эмоциональная вовлеченность отца способствует созданию надежной привязанности, которая становится основой для будущих отношений с другими людьми. Дети, чувствующие поддержку и заботу отца, развивают доверие к миру, что снижает риск тревожных расстройств и депрессии в будущем, а также лучше справляются с сильными переживаниями и учатся контролировать эмоции.

2. Помощь в сепарации от матери. Примерно с 8 месяцев ребенок начинает различать мать и отца, что запускает процесс раннего триангулирования – выстраивания отношений с двумя значимыми взрослыми. Отец становится «третьей фигурой», которая помогает младенцу постепенно выходить из симбиотической связи с матерью, формировать самостоятельность и автономию, учиться самодисциплине.

3. Стимуляция когнитивного и речевого развития. Отцы часто общаются с детьми не упрощая язык, что стимулирует развитие речи и мышления. Игры и взаимодействие с отцом могут способствовать более быстрому освоению новых навыков, включая языковые. Исследования также показывают, что уровень интеллекта отца коррелирует с когнитивными способностями ребенка независимо от его пола.

4. Развитие моторики и сенсорного опыта. Отцы склонны к более активным играм: подбрасываниям, катанию на плечах, догонялкам и т. д., что развивает у младенца моторику, координацию и пространственное восприятие. Такие игры также учат ребенка оценивать риски и справляться с фрустрацией, укрепляют мышцы и физическое здоровье.

5. Формирование гендерной идентичности. Уже в младенчес-ком возрасте начинается процесс гендерной социализации. Отец служит моделью мужественности для сына и примером мужского поведения для дочери, что влияет на их представление о себе и своих ролях в будущем.

6. Снижение материнского стресса. Когда отец активно участвует в уходе за ребенком (кормление, смена подгузников, укладывание спать и прочее), это частично снимает нагрузку с матери, что положительно сказывается на ее эмоциональном состоянии и, как следствие, на атмосфере в семье.

Как видим, вовлеченность отца в жизнь младенца создает фундамент для здорового развития личности, успешной социализации и гармоничных отношений в будущем. Также это позволяет полноценно насладиться своей новой ролью папы и быть рядом с малышом и матерью в самые волшебные и трогательные мгновения жизни, которые бывают только раз.

Елизавета Суралева

Фото Дмитрия Барабанова