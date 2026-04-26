Эхо Чернобыля: 40 лет катастрофе, потрясшей весь мир

26 апреля мир будет отмечать Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе, провозглашенный в 2016 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Россия в этот день также вспомнит участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, отдавая дань памяти жертвам этих аварий и катастроф.

Накануне памятной даты, 17 апреля, в Музее города Гатчины состоялась встреча, посвященная 40-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Участие в ней приняли сотрудники Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» и ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подполковник милиции в отставке Юрий Пейсахович. В этот день вспоминали обстоятельства самой крупной техногенной катастрофы XX века и то, как она отразилась на Ленинградской области и, в частности, на деятельности Петербургского института ядерной физики в Гатчине.

Как развивались события на ЧАЭС

Доклад о событиях, произошедших на ЧАЭС в 1986 году, представил ученый секретарь ПИЯФ, кандидат физико-математических наук Сергей Воробьев.

Напомним, строительство Чернобыльской атомной электростанции им. В.И. Ленина началось в 1970 году в Киевской области, на берегу реки Припять. Атомную станцию заложили в 3 км от города Припять, построенного специально для сотрудников ЧАЭС, в 15 км от города Чернобыль и в 110 км от Киева. Спустя семь лет ЧАЭС была построена, после чего один за другим начали подключать энергоблоки. В 1983 году был запущен четвертый энергоблок. Предполагалось запустить со временем еще два энергоблока, хотя уже в 1983 году Чернобыльская АЭС считалась одной из самых мощных в мире.

26 апреля 1986 года, около 1:23 ночи, на ЧАЭС произошли два мощных взрыва. Была полностью разрушена активная зона реактора № 4, здание энергоблока обрушилось. В небо взлетел километровый столб смеси газа, уранового топлива, продуктов распада из активной зоны.

О том, можно ли было предотвратить катастрофу, рассказал заместитель директора ПИЯФ НИЦ «Курчатовский институт», капитан 1 ранга запаса, ветеран подразделения особого риска Рауф Латыпов.

Согласно выводам, которые сделала правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, начавшая свою работу в 1986 году, основные причины аварии сводились к техническим проблемам и к человеческому фактору.

Последствия катастрофы

Как рассказал Сергей Воробьев, вследствие аварии на ЧАЭС в атмосферу попал целый спектр отравляющих веществ: изотопный уран, плутоний, йод-131, цезий-137, стронций-90. Период полураспада этих веществ – от нескольких дней до десятков лет.

На момент катастрофы в 10-километровой зоне вокруг ЧАЭС проживало около 100 тысяч человек, из них в городе Припять – более 47 тысяч человек. На самой станции работало порядка 6,5 тысяч сотрудников.

Вечером 26 апреля правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий аварии приняла решение эвакуировать всё население города Припяти. В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, а в последующие дни зона эвакуации расширилась до 30 км (зона отчуждения).

На борьбу с последствиями были брошены все доступные ресурсы Советского Союза. Первыми ликвидаторами стали сотрудники ЧАЭС и пожарной охраны. Вторая очередь отправилась в Чернобыль уже в мае 1986 года, когда было принято решение о консервации четвертого блока атомной станции с целью уменьшения утечки радиоактивных веществ.

В смертельно опасную зону направились военные, медики, летчики, водители, шахтеры, гражданские и военные строители, химические и внутренние войска, добровольцы со всей страны.

Чтобы погасить пожар, шахту взорвавшегося реактора засыпали с вертолетов свинцово-доломитовой смесью. Всего было сброшено около 20 тысяч тонн сухих и жидких материалов, что позволило приостановить реакции, происходящие на энергоблоке. К ноябрю 1986 года над четвертым энергоблоком было построено бетонное изоляционное сооружение 50 метров в высоту и площадью 40 тысяч кв. м – объект «Укрытие», который позже получил неофициальное имя «Саркофаг». Выбросы прекратились, но радиоактивное загрязнение уже распространилось на огромную территорию порядка 200 тысяч кв. км.

Облако, образовавшееся в горящем реакторе, разнесло радиоактивные материалы по большей части территории Европы, затронув более двух десятков стран. Наибольшему радиоактивному загрязнению подверглись значительные территории Украины, Белоруссии, России. Радиоактивные осадки выпали также в Мордовии, Чувашии, Ленинградской области, в арктических областях СССР, Норвегии, Финляндии, Швеции.

До конца 1986 года из 30-километровой зоны отчуждения, куда попали 188 населенных пунктов Житомирской и Киевской областей, были эвакуированы 116 тысяч человек. После аварии из оборота было выведено более 5 млн гектаров сельскохозяйственных земель. Ликвидированы колхозы и совхозы, похоронены все населенные пункты, попавшие в зону отчуждения. Многие озера и ручьи были заражены, и вода в них стала непригодна к использованию.

В разные годы в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС участвовало около 600 тысяч человек. Многие из них за героический труд были награждены орденами и медалями, а шестеро стали Героями Советского Союза.

Защита Ленинграда и области

Как отмечают специалисты, после взрыва радиационное облако всего за несколько дней преодолело расстояние в тысячу километров. Проливные дожди с завышенным содержанием цезия-137 выпали в 12 регионах бывшего Советского Союза. Эхо Чернобыльской катастрофы донеслось и до западных районов Ленинградской области.

23 мая 1986 года была создана Комиссия радиационного контроля (КРК) по Ленинграду и Ленинградской области, которую возглавил сотрудник отдела радиационной безопасности (ОРБ) ПИЯФ Юрий Николаевич Щукин. Благодаря принятой КРК программе «Система защиты региона от последствий Чернобыльской катастрофы» удалось сохранить обычный ритм жизни региона, не допустив такого психологического явления, как радиофобия. Именно специалисты КРК закрыли Ленинград и Ленинградскую область от чернобыльской «грязи».

Как отмечал Юрий Щукин, нашему региону повезло в том, что основная масса радиоактивной «грязи» упала в Финский залив. Эта «туча» закончилась в Ленинградской области, чуть зацепив Новгородскую область. К сожалению, невозможно было предотвратить осадки, принесенные в область ветром. Зато специалисты оперативных служб смогли спасти Ленинград от цезия, закрыв радиоактивную «форточку». На всех подступах к Ленинграду появились блокпосты радиационного контроля. Через измерение уровня радиации прошли сотни тонн привозной продукции и десятки тысяч людей, прибывающих в город наземным, водным и воздушным транспортом.

Был проведен первичный радиационный контроль порядка 1 млн пассажиров, прибывших из загрязненных районов Белоруссии, Украины и России. Проводились дозиметрические исследования, медицинское обследование (а при необходимости и лечение) детей, прибывших с загрязненных территорий Белоруссии и России на организованный отдых в Ленинградский регион.

Специалисты Ленинграда и Ленинградской области в 1986–1988 годы направлялись в загрязненные районы Украины, Белоруссии, Грузии и Брянской области для оказания помощи в организации радиационного контроля продуктов питания на предприятиях – поставщиках сельскохозяйственной продукции в наш регион. Был определен характер загрязнения лесов, полей, пашен, садов и огородов. Эти действия позволили в кратчайшие сроки оценить и степень потенциальной угрозы от радиоактивного загрязнения «чернобыльским следом» Ленинградского региона.

В 1986–1991 годах были выполнены мероприятия по исследованию и оценке загрязнения Ленинградского региона «чернобыльским следом» и работы по картографированию радиационной обстановки в Ленинграде, а также в городах и районах области, включая Гатчину.

В этих мероприятиях участвовало более 70 сотрудников Петербургского института ядерной физики. Среди них:

- дозиметристы В.С. Алимпиев, Л.П. Вижуткина, Ю.А. Красильников и Л.М. Никитин,

- регулировщики аппаратуры В.Е. Бабанов и Е.А. Голубев,

- инженеры-спектрометристы Л.П. Безносюк и Н.А. Лепехина,

- лаборанты Х.И. Баринова и Т.П. Лебедева,

- лаборанты-радиометристы Н.С. Борисова и Т.Д. Николаева,

- руководитель группы контроля внешней среды Л.И. Гаврилова,

- заведующие отделом радиационной безопасности, члены комиссии РК В.П. Коротков и В.К. Миронов,

- заместитель начальника ОРБ Ю.В. Овечников,

- водитель-дозиметрист Н.И. Малахов,

- инженер-радиохимик И.Е. Смирнова,

- начальник службы радиационной безопасности Л.М. Площанский,

- заместитель начальника службы РБ Е.А. Коновалов,

- инженер Л.В. Тедорадзе,

- ведущий инженер службы дозиметрии ускорительного отдела В.Г. Конев,

- старший научный сотрудник отдела автоматизации экспериментов ОНИ В.В. Марченков,

- ведущий инженер-конструктор А.И. Марченкова,

- ведущий инженер А.И. Саблин,

- старший инженер И.В. Тобальцева.

- Спасибо этим людям за профессионализм, за проделанную работу, за самоотверженный труд, за то, что не растерялись перед лицом опасности, – подчеркнул Сергей Воробьев.

В первые месяцы после катастрофы специалисты областной комиссии радиационного контроля насчитали полторы сотни зараженных населенных пунктов. Спустя три десятилетия этот список сократился в пять раз.

Начиная с 1989 года, рассекреченная информация об этом стала доступна любому жителю региона в виде «Экологической карты Ленинградской области», «Экологического атласа Санкт-Петербурга», «Экологического атласа Гатчины».

Реактор ПИК и другие атомные объекты

Как рассказал Сергей Воробьев, авария на Чернобыльской АЭС оказала прямое влияние на судьбу реакторного комплекса ПИК в Петербургском институте ядерной физики в Гатчине.

Как известно, строительство этого комплекса было начато в 1976 году. К 1986 году готовность ПИК составляла около 70 %. Однако после Чернобыльской катастрофы строительство было приостановлено из-за резкого ужесточения требований ядерной безопасности. Можно сказать, что авария на ЧАЭС стала поворотным моментом, позволившим спустя десятилетия создать более защищенный научно-исследовательский комплекс.

Все основные системы ПИК были перепроектированы, чтобы соответствовать новым повышенным стандартам безопасности. Лишь в 2021 году, после модернизации, реактор ПИК был выведен на энергетический режим работы. В настоящее время комплекс имеет несколько степеней защиты. На данный момент он является одним из самых мощных источников нейтронов в мире.

Как рассказал Рауф Латыпов, после аварии на Чернобыльской АЭС было принято несколько принципиальных решений относительно ядерной безопасности.

- Как это ни печально звучит, Чернобыльская зона стала своего рода научным полигоном по отработке различных методик отслеживания радиационной обстановки, – отметил специалист. – В итоге в России была создана Единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки, которой занимаются несколько государственных организаций.

«Заря в полнеба, день ЧАЭС»

Как и во многих других регионах страны, в Ленинградской области проживают тысячи ликвидаторов крупнейшей техногенной катастрофы. Очевидцев тех далеких событий остается всё меньше, и тем ценнее сейчас их подлинные свидетельства. Воспоминаниями о трагических событиях апреля 1986 года и о своем пребывании в зоне ЧАЭС рассказал гость из Санкт-Петербурга Юрий Пейсахович.

Юрия Пейсаховича называют человеком-легендой. Подполковник милиции в отставке, член Приморского союза чернобыльцев, один из основателей первого в России интерактивного Музея техногенных и радиационных катастроф (Музея ЧАЭС), Юрий Иосифович еще и прекрасный публицист, автор книг о ЧАЭС «Испытание Чернобылем» и «Заря в полнеба, день ЧАЭС».

Как рассказал Юрий Пейсахович, в январе 1987 года он, по личному рапорту, был откомандирован из Кривого Рога в 30-километровую зону отчуждения ЧАЭС. До мая 1987 года служил в должности начальника штаба Припятского городского отдела милиции. Общее время его безвыездного нахождения в зоне ЧАЭС составляет 98 суток. Юрий Иосифович и его коллеги принимали участие в оказании помощи пострадавшим людям, отвечали за порядок и сохранность имущества эвакуированных жителей, занимались дезактивацией помещений и территории. Сотрудники милиции патрулировали и проверяли оставленные дома, улицы, кварталы, строили новые здания и помещения ГОВД, занимались передислокацией милицейских постов и подразделений, ежедневно решая множество вопросов по профилактике правонарушений.

Милиционеры работали совместно с воинскими подразделениями Киевского, Одесского, Московского, Уральского и Ленинградского военных округов на специальных мероприятиях. Как говорит Юрий Пейсахович, никто из них не дрогнул в первые часы после аварии, никто не сбежал, никто не уклонялся от тяжелой работы. Неслучайно Припятский городской отдел МВД был награжден Почетной грамотой Верховного совета Украины.

* * *

Авария на Чернобыльской АЭС стала не только величайшей трагедией, но и уроком человечеству. Она обострила проблему безопасности атомной энергетики и дала понять миру, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. Наша страна всегда будет хранить память о мужестве тех, кто устранял последствия аварии на Чернобыльской АЭС, отдавая дань памяти и жертвам радиационных аварий и катастроф.

Юлия Лысанюк