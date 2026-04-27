Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 28 апреля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 28 апреля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
28.04.2026 с 10:00 до 17:00
Вырицкое ТУ:
п. ж/д ст. Слудицы, ул. Школьная.
28.04.2026 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Крокшево,
д.Тепловка.
