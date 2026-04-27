«Отчий край» к почётной службе готов

В апреле команда ВПО «Отчий край» успешно выступила на двух региональных мероприятиях.

Первое состоялось 18 апреля на плацу Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. В финале ежегодного смотра-конкурса почетных караулов среди обучающихся и молодежи Санкт-Петербурга «Пост № 1. Эстафета памяти», посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне, боролись 24 команды.

Участники демонстрировали навыки строевой подготовки, умение нести почетный караул, возлагать венки и гирлянды, слаженность действий подразделения, знание истории. Также жюри оценивало умение носить форму в соответствии с требованиями к внешнему виду.

По итогам состязаний команда ВПО «Отчий край» заняла почетное второе место, продемонстрировав высокий уровень подготовки, дисциплины и слаженности действий.

Особенно ярко участники проявили себя в отдельных номинациях: караул завоевал первое место за строевую подготовку, показав четкость выполнения команд.

Смотр-конкурс завершается региональной акцией «Эстафета памяти - почетный караул». Она пройдет 4-9 мая 2026 года в формате несения участниками смотра-конкурса вахты почетного караула у Поста № 1 у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Напомним, по инициативе ветеранов и молодежи, поддержанной губернатором Петербурга Александром Бегловым, постоянно действующий молодежный Пост № 1 у Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище был открыт 3 декабря 2023 года. С января 2024 года здесь началась регулярная вахта памяти: за это время через почетную караульную службу прошли более тысячи юношей и девушек.

Через неделю в сосновоборском Центре патриотического воспитания прошел смотр-конкурс Почетных караулов среди образовательных учреждений, военно-патриотических и юнармейских отрядов Ленинградской области, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне.

На соревновании встретились 14 команд из Соснового Бора, Гатчины, Волосовского, Всеволожского районов, Сланцев, Выборга и Санкт-Петербурга.

Каждая команда с гордостью и достоинством выполняла ритуалы. Это - торжественная смена часовых, вынос и представление знамени, ритуал возложения.

Команда военно-патриотического объединения «Отчий край» Центр творчества юных города Гатчины вошла в число сильнейших, заняв второе призовое место. К состязаниям юных гатчинцев отлично подготовили опытные инструкторы-наставники Андрей Шарапов и Александр Чеботников.

В напряженной борьбе победу одержал военно-патриотический отряд «Знамя» из Сланцев. На третьем месте - казачий кадетский класс им. Б.П. Крамарова из Соснового Бора.

Татьяна Можаева