Ипотечные итоги первого квартала в СЗФО: спрос вырос в 2,5 раза

Петербург остаётся лидером рынка: здесь оформили 9,9 тысяч кредитов на 50 млрд рублей (58% от всего объёма по округу). Это в 2,5 раза больше по количеству и вдвое больше в денежном выражении, чем в первом квартале 2025 года. За петербуржцами следуют жители Ленинградской (2,1 тыс.) и Архангельской (1,9 тыс.) областей, где жители взяли на улучшение жилищных условий 8,6 млрд и 7 млрд рублей соответственно.

Семейная ипотека остаётся самой востребованной программой в СЗФО. За первые три месяца 2026 года по ней купили жильё 8 тыс. семей — это почти в два раза больше, чем год назад. Доля такой ипотеки в структуре объёма выдач по итогу первого квартала 2026 года составляет 57% или 50 млрд рублей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

«Когда мы смотрим на статистику, мы видим за этими процентами и миллиардами реальных людей: семью из Петербурга, которая переехала в новую трёхкомнатную квартиру перед рождением второго ребёнка, молодого специалиста из Вологды с первой собственной однушкой или многодетных родителей из Коми, для которых ипотека стала решением давнего жилищного вопроса. В первом квартале семейная ипотека стала билетом в новую жизнь для восьми тысяч семей по всему Северо-Западу. Нам важно быть рядом с людьми в такие значимые для них моменты».

Ипотечный портфель Сбербанка в Северо-Западном федеральном округе увеличился на 15% по отношению к итогам первого квартала прошлого года и достиг 1,49 трлн рублей.

