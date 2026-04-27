Семья созидателей

Семья Лазутиных хорошо известна в Ленинградской области, они представляют творческую плеяду художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, росписи по дереву, оформительства, ювелирного дела. Педагог Людмила Петровна Лазутина и ее дочь – методист Центра: «Русский музей: виртуальный филиал» Дворца культуры КИНЕФ Анна через созидание сохраняют русскую культуру в самых разных формах – роспись, создание украшений, детских традиционных игрушек, работа с тканью, вышивка гладью и многое другое. Сегодня они размышляют о том, что значит «созидать», в чем уникальность таких семей и какая поддержка нужна для работы.

Анна Лазутина:

– Наша семья имеет глубокие корни создания красоты. Мой прадед Авксентий Тихонович Лазутин писал картины. К сожалению, он пропал без вести во время Великой Отечественной войны, мы о нем практически ничего не знали. Когда я собирала материал к 80-летию Победы, нашла родственников, которые откликнулись и прислали его фотографии. Еще был мой двоюродный дед, который писал маслом, а также пробовал себя в декоративно-прикладном искусстве, – Юрий Георгиевич Лазутин. Его сын Георгий тоже художник. В свой юбилей у Георгия родилась идея создать в галерее выставку под названием «У нас одна фамилия», и, хотя моего отца – Владимира – уже нет с нами, его работы также были представлены. Папа - двоюродный брат Георгия, работал в разнообразных техниках и направлениях: живопись, графика, коллажи - ему было все интересно. Такая большая семья художников под одной фамилией.

Следуя традиции, к юбилейной дате моей и отца, осенью прошлого года состоялось открытие персональной выставки живописи и графики «ЭХО вдохновения». Были представлены работы папы - моего первого учителя и мои.

Конечно, мама Людмила Петровна Лазутина, она и художник, и мастер-прикладник, и оформитель. Обязательно расскажу про Галину Петровну Литвинову, сестру мамы, которая привезла в наш край такое интересное направление как роспись по дереву и фарфору.

Людмила Лазутина:

– Я, пожалуй, больше художник декоративно-прикладных видов творчества. Окончила Красносельское училище художественной обработки металлов по специальности «мастер-художник», а именно в ювелирном деле. После окончания училища поступила в Костромской педагогический институт имени Некрасова. Это уже отделение, где учили художников. Меня привлекала и организаторская деятельность, и работа с детьми. Поэтому я получила опыт работы вожатой. Все это мне пригодилось позже, когда я приехала в Кириши, поработала художником-оформителем на разных предприятиях, а нашла себя в Доме творчества юных, где совместно с такими же творческими людьми – педагогами – создавали и творческие объединения, и прекрасные изделия в самых разных направлениях ДПИ.

Сегодня я вернулась к тому, чему учили ювелиров – создаю украшения. То, что я ювелир, это все-таки не прошло даром. Я стала работать с кожей, натуральными камнями, деревом, шнурами. С детьми занималась текстилем, а вот украшения, аксессуары – это мое хобби. Мои изделия продаются на праздничных ярмарках Ленинградской области. Да, я всегда демонстрирую сама эти изделия. И особенно в последнее время очень хорошо вписываются они в современные стили «этника» и «бохо». Украшения хорошо сочетаются с натуральными тканями и создают определенный образ и, конечно, оригинальны по сравнению с бижутерией.

Люди возвращаются еще, говорят: «Образ преобразился совершенно!» Или так: «А на меня обратили внимание. А мне сказали, что это интересно. Спрашивают, кто автор, где можно купить?»

Анна Лазутина:

– На сегодняшний день многие знают меня как мастера росписи по дереву. С детства мы занимались во Дворце творчества юных, где моя тётя – Галина Петровна – преподавала. Ребят она знакомила с традиционными русскими промыслами и росписью: хохломской, городецкой, северодвинской, мезенской. Отрадно вспомнить, что на занятия ходили не только девочки, но и парни. Тогда все, что можно было расписывать, мы расписывали – от ложки до мебели. Сейчас я остановилась на детской традиционной игрушке. Это очень нравится и детям, и взрослым. Как говорится, наверное, сама не наигралась. Опять же, по стопам тети я пошла и в том, что вышиваю.

У меня вышивка не крест, а цветная безузелковая гладь. На выставках спрашивают, это машинная вышивка? Отвечаю, нет. Но не верится людям ещё и потому, так как это большой объем. Уникальность в том, что я делаю это руками. Начиналось моё хобби с салфеток, потом занавесок, скатертей. Я выбрала себе направление: все, что вышиваю – надеваю на себя. Отдельное спасибо девочкам-швеям, которым интересно вместе со мной сотрудничать. Я ношу такую одежду, вставляю элементы вышивки в современный костюм. Это мой стиль.

А в чем важность для общества подобного занятия? Мы живём в цифровом мире – в этом есть свои плюсы и минусы. Десятилетиями люди уходили от ручного труда, ускоряли и совершенствовали производства, облегчали себе жизнь. Не будем забывать и о том, что мы долго жили в период, когда всё русское вдруг стало немодным, старым пережитком, и мы растворились в импортном ширпотребе. Ушло и уходит поколение мастеров. Безумно жаль времени, мне его всегда не хватает. Мы ежедневно в интернете, там за них всё сделано, мысли предложены, мы ничего не создаём, тратим время впустую, живём чужой жизнью! А человеку важен он сам – его образ жизни, то, что он создал, и то, как его оценили.

Большинство людей, с которыми я общаюсь, видят созданное нами, участвуют в мастер-классах и говорят: «Здорово, когда занимаешься любимым делом, видишь результат и это радует тебя, твоих друзей и близких. Это уникальность твоего образа жизни. В каждой вещи есть теплота, а в игрушке – душа». В этом смысл созидания – нести пользу людям, развивать вкус, возрождать традиции, дарить эмоции от лицезрения прекрасного.

Людмила Лазутина:

– В чем уникальность, когда в семье несколько поколений что-то созидают, что-то творят? В общем, скажу, весь ручной труд, все, что касается изделий, которые делаются руками, это не просто уникально. Я работаю с людьми с ограниченными возможностями, наблюдаю, как идет развитие моторики у этих людей. А моторика очень влияет на развитие головного мозга. Но польза от ручного труда есть для любого человека, даже не испытывающего проблем со здоровьем. А еще, если при этом получают положительные эмоции, иногда можно забыть про все на свете, про любые проблемы и неудачи.

Анна Лазутина:

– Как построить общество созидателей? Я считаю, что заинтересованность должна быть еще и на высшем уровне, у руководителей. Сегодняшний Созидатель с головой завален бумажной работой, ему некогда творить и учить; он унизительно отчитывается за свою работу, доказывая свою нужность. Важно предоставлять возможности бесплатного обучения чему-либо, бесплатных мастер-классов. Нужно поощрять запрос людей на развитие, в том числе в творчестве, самореализации. И главное – любой художник хочет выставлять свои работы для людей. Нужны современные центры, где всё будет под одной крышей, чтобы в одном месте были выставочное пространство, мастер-классы, беседы об искусстве, встречи и праздники, гардероб, кафе. Место, удобное и доступное для каждого. Надо помогать – мотивировать Созидателя!

Светлана СОЛОНИЦЫНА

Фото из архива семьи Лазутиных