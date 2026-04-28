Александр Дрозденко поздравил с профессиональным праздником работников скорой помощи

«Сегодня, в День работника скорой медицинской помощи, мы кланяемся тем, кто готов прийти на помощь в режиме 24/7. Радует, что с начала этого года ряды Станции скорой помощи региона пополнили 40 молодых специалистов. А всего в их команде — 989 профессионалов: фельдшеров, врачей и медицинских сестер. Каждый из них знает: секунда решает всё. Поэтому нашим ангелам нужны надежные крылья на колёсах:

В 2025 году мы закупили более 40 новых машин, а в этом году — ещё 15. Это новейшие «Атланты» — настоящие реанимации на колёсах, которые не подведут. Задача скорой — быстро и грамотно спасать. Наша задача — обеспечить службу надёжным автопарком не старше 5 лет. Пусть ваши вызовы будут только со счастливым финалом! С Днём работника скорой медицинской помощи, наши хранители!», — отметил в своем поздравлении Александр Дрозденко.