Гатчинские футболистки выступят в финале Первенства России

В двух старших возрастах Первенство проходило среди сборных команд субъектов. По итогам проведенных игр Ленинградская область смогла завоевать серебряные медали в старшей возрастной категории, а среди девушек до 15 лет ленинградские спортсменки праздновали победу и добились права участия в финальном этапе Первенства России!

Среди спортсменок сборной региона - воспитанницы Центра подготовки спортсменов «Ника». Медалями Первенства СЗФО отметились Виктория Паукова, Арина Суботина, Екатерина Образцова, Надежда Смирнова, Алена Трофимова – за 1 место и Анастасия Тимофеева, Валерия Скоморошкина, Анастасия Петрова, Елизавета Галкина, Агата Овчинникова, Варвара Матвеева и Вероника Кудьярова – за 2 место.

В возрастной категории до 13 лет, где соревнования проходили среди клубных команд, спортсменки ЦПС «Ника» стали шестыми.

Поздравляем девочек и тренера Александра Александровича Федорова и желаем успеха в финале Первенства России!