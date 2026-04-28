Приложением «Госуслуги Моя школа» пользуются более 10 миллионов человек

Приложение бесплатное. Использовать его можно при желании, в дополнение к привычным образовательным инструментам.

Кто пользуется приложением

• дети: 53% мальчики, 47% девочки

• родители: 75% мамы, 25% папы

Какие функции самые востребованные

• расписание и оценки

• статистика результатов за контрольные по классу

• возможность похвалить детей

• голосовой навык в колонке «Алиса»

• создание своих событий в едином расписании

Пользоваться приложением можно как в браузере, так и на телефоне. Мини-версия приложения интегрирована в мессенджер Мах — благодаря этому все школьные чаты, оповещения от учителей и учебные материалы всегда находятся под рукой. А узнать расписание, оценки и домашние задания можно в колонке «Алиса». Достаточно сказать «Алиса, запусти навык "Госуслуги Моя школа"».