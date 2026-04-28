Приложением «Госуслуги Моя школа» пользуются более 10 миллионов человек
Учиться с «Госуслуги Моя школа» легко и удобно. Приложение помогает следить за расписанием и домашними заданиями, контролировать успеваемость и планировать день ребёнка не только в школе, но и за её пределами. Его скачали уже 10 млн человек. Месячная аудитория — 4,8 млн человек.
Приложение бесплатное. Использовать его можно при желании, в дополнение к привычным образовательным инструментам.
Кто пользуется приложением
• дети: 53% мальчики, 47% девочки
• родители: 75% мамы, 25% папы
Какие функции самые востребованные
• расписание и оценки
• статистика результатов за контрольные по классу
• возможность похвалить детей
• голосовой навык в колонке «Алиса»
• создание своих событий в едином расписании
Пользоваться приложением можно как в браузере, так и на телефоне. Мини-версия приложения интегрирована в мессенджер Мах — благодаря этому все школьные чаты, оповещения от учителей и учебные материалы всегда находятся под рукой. А узнать расписание, оценки и домашние задания можно в колонке «Алиса». Достаточно сказать «Алиса, запусти навык "Госуслуги Моя школа"».